OSE proyecta aumentar la tarifa en un 8,5% a partir del 1 de enero de 2026

Según informó Subrayado (Canal 10), el porcentaje mencionado de 8,5% de aumento, representa para el 90 % de los hogares (que consumen hasta 15 m3 de agua por mes), un aumento en el entorno de $70 por mes en su factura. Y si además cuentan con servicio de saneamiento, en el interior del país, esto representa un aumento aproximado de $ 130 por mes.