OSE proyecta aumentar la tarifa en un 8,5% a partir del 1 de enero de 2026

La Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) prevé aumentar su tarifa en el entorno del 8,5% a partir del 1° de enero, con excepción de los hogares considerados socioeconómicamente vulnerables, donde se propone un aumento menor (4,8%). No obstante, el Poder Ejecutivo todavía no ha aprobado el aumento.
Esta propuesta contempla la evolución de costos (4,8%) y un adicional del 3,7% para corregir desequilibrios previos y financiar el plan de inversiones.