Sociedad

aumento

OSE proyecta aumentar la tarifa en un 8,5% a partir del 1 de enero de 2026

Esta propuesta contempla la evolución de costos (4,8%) y un adicional del 3,7% para corregir desequilibrios previos y financiar el plan de inversiones.

OSE aumenta.
Por Redacción de Caras y Caretas

La Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) prevé aumentar su tarifa en el entorno del 8,5% a partir del 1° de enero, con excepción de los hogares considerados socioeconómicamente vulnerables, donde se propone un aumento menor (4,8%). No obstante, el Poder Ejecutivo todavía no ha aprobado el aumento.

Esta propuesta contempla, por un lado, la evolución de costos (4,8%) y, por otro, un adicional del 3,7% para corregir desequilibrios previos y financiar el plan de inversiones previsto por el organismo.

Según informó Subrayado (Canal 10), el porcentaje mencionado de 8,5% de aumento, representa para el 90 % de los hogares (que consumen hasta 15 m3 de agua por mes), un aumento en el entorno de $70 por mes en su factura. Y si además cuentan con servicio de saneamiento, en el interior del país, esto representa un aumento aproximado de $ 130 por mes.

Casos sin aumento

Este aumento adicional del 3,7% no será aplicado a los usuarios considerados socioeconómicamente vulnerables, tales como beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y Tarifa Social.

En estos casos el aumento será del entorno de $10 por mes para consumos de hasta 15m3 de agua. Y si además cuentan con servicio de saneamiento el aumento será de aproximadamente $ 21 por mes.

Ahora el Poder Ejecutivo resolverá al respecto.

