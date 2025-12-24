Jorge Drexler cerrará el Festival de La Canción de La Serena al aire libre

El repertorio incluirá canciones emblemáticas de la trayectoria de Drexler, junto a colaboraciones especialmente concebidas para la ocasión, en un formato que invita a la escucha atenta, el silencio compartido y la contemplación.

Orgullo de la cultura uruguaya

Jorge Drexler es uno de los cantautores más influyentes de la música iberoamericana, con una trayectoria marcada por la fusión de canción de autor, poesía y exploración sonora.

A lo largo de más de tres décadas ha desarrollado una obra reconocida por su profundidad lírica y su constante experimentación, que le ha valido múltiples premios Grammy Latinos y el reconocimiento internacional, incluido el Óscar a Mejor Canción Original. Su carrera se caracteriza por una mirada reflexiva sobre el lenguaje, la identidad y los vínculos humanos, así como por un diálogo permanente entre tradición y contemporaneidad.

El intérprete es una figura fundamental para nuestra cultura uruguaya por haber proyectado la identidad musical y literaria del país en escenarios internacionales, manteniendo siempre un vínculo explícito con sus raíces. Su obra dialoga con la tradición de la canción uruguaya y el legado de referentes como Eduardo Mateo y Alfredo Zitarrosa, integrando esa herencia a un lenguaje contemporáneo y universal.