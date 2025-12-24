Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Jorge Drexler | La Serena |

Con un show íntimo

Jorge Drexler cerrará el Festival de La Canción de La Serena al aire libre

El cantautor uruguayo, Jorge Drexler, cerrará el Festival de La Canción de La Serena 2026 con un show al aire libre e invitados especiales.

Jorge Drexler y Julieta Rada. Foto de archivo.
Como broche de oro del Festival de La Canción de La Serena 2026, Jorge Drexler se presentará el próximo 8 de enero en un concierto íntimo al aire libre en el sector de Altos de La Serena. La actuación marcará el cierre oficial del certamen con una propuesta que busca unir música, poesía y paisaje natural.

El espectáculo se desarrollará bajo el cielo nocturno y contará con invitados especiales, además de la participación de la Compañía Romanelli, que aportará una puesta escénica pensada para amplificar la experiencia emocional y sensorial del público.

Esta presentación se alinea con el enfoque artístico del festival en su edición 2026, que ha privilegiado formatos cercanos, colaborativos y en diálogo con el entorno. La elección de un espacio natural y un horario nocturno refuerza el carácter íntimo del concierto y la conexión directa entre el artista y los asistentes.

El repertorio incluirá canciones emblemáticas de la trayectoria de Drexler, junto a colaboraciones especialmente concebidas para la ocasión, en un formato que invita a la escucha atenta, el silencio compartido y la contemplación.

Orgullo de la cultura uruguaya

Jorge Drexler es uno de los cantautores más influyentes de la música iberoamericana, con una trayectoria marcada por la fusión de canción de autor, poesía y exploración sonora.

A lo largo de más de tres décadas ha desarrollado una obra reconocida por su profundidad lírica y su constante experimentación, que le ha valido múltiples premios Grammy Latinos y el reconocimiento internacional, incluido el Óscar a Mejor Canción Original. Su carrera se caracteriza por una mirada reflexiva sobre el lenguaje, la identidad y los vínculos humanos, así como por un diálogo permanente entre tradición y contemporaneidad.

El intérprete es una figura fundamental para nuestra cultura uruguaya por haber proyectado la identidad musical y literaria del país en escenarios internacionales, manteniendo siempre un vínculo explícito con sus raíces. Su obra dialoga con la tradición de la canción uruguaya y el legado de referentes como Eduardo Mateo y Alfredo Zitarrosa, integrando esa herencia a un lenguaje contemporáneo y universal.

