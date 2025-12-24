Irán detiene petrolero en el golfo Pérsico con más de cuatro millones de litros de crudo

También comentó que fueron detenidos 16 miembros de la tripulación del petrolero, todos ellos extranjeros. El combustible de contrabando será incautado conforme a la legislación de Irán. El expediente ya se entregó a las autoridades judiciales para su examen.

Gholamshahi dijo, además, que continúa la investigación para desmantelar una organización de contrabando delictiva con la que también tiene que ver el buque detenido.

(Sputnik)