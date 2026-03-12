El Teatro Solís lanzó su temporada 2026

Por su parte, Martín Jorge dio la bienvenida al público presente destacando el comienzo de una temporada aniversario, que tendrá entre sus puntos fuertes una nueva temporada lírica. La misma constará de cuatro títulos: Fidelio, de Ludwig van Beethoven, La casa de Bernarda Alba, de Miquel Ortega; ÉL, de las tinieblas a la luz con música de Laura Vega y la dramaturgia de Rita Cosentino; y un cierre de año a cargo de El dúo de "La Africana", música de Manuel Fernández Caballero.

“Verano en la Zavala” tendrá su edición otoñal, con nuevas propuestas de teatro, al tiempo que llegará “Más teatro” -habrá más de 200 noches de teatro a lo largo del año- y “Más música” con conciertos de artistas nacionales como Eduardo Fernández, Numa Moraes, Julio Cobelli, Maia Castro, Mónica Navarro, Nair Mirabrat, Washington Carrasco y Cristina Fernández, entre otros.

Por su parte, la Sala Delmira Agustini será testigo de ciclos que llenarán de música los domingos con el Ciclo de Música de Cámara, el Ciclo de Música Coral, y el tradicional Ciclo de Piano; mientras que a la Sala Principal vuelve el ciclo Grandes Intérpretes y un concierto extraordinario de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, junto al pianista uruguayo Homero Francesch.

Y hay más: Andrea Arobba será la artista residente 2026, quien se presentará con diversas propuestas de Danza Contemporánea, las infancias tendrán varias propuestas en una nueva temporada de Recrea y vuelve la Comedia Musical de la mano de A chorus line.

Comedia Nacional, Orquesta Filarmónica y Banda Sinfónica de Montevideo

José Miguel Onaindia, Director General y Artístico de la Comedia Nacional, presentó la temporada que comenzó con el reestreno de Las brujas de Salem, dirigida por Andrés Lima.

La primera franja de estrenos continúa con Música de regreso a casa, con texto y dirección de Victoria Vera, El síndrome de Stendhal, con texto y dirección de Sergio Blanco; y Antígona, de Sófocles, versión y dirección de Miguel del Arco. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca tendrá su lugar en el segundo semestre, bajo la dirección de la española Amelia Ochandiano; luego llegará Dar vuelta todo a partir de Juan Palmieri de Taco Larreta, con la dirección de Claudio Quijano y Manos sucias de Marianella Morena, a partir del texto homónimo de Jean Paul Sartre.

El año cerrará con El Teatro, estreno mundial con texto y dirección de Pascal Rambert; Dramawalkers en colaboración con el Centro Dramático Nacional de España, y Las lágrimas, de Matías Umpiérrez

Por su parte, Martín García, Director Artístico y Musical de la Orquesta Filarmónica de Montevideo presentó una temporada que pondrá en diálogo repertorio histórico, creación contemporánea, música popular uruguaya y proyectos especiales.

Desde los ciclos sinfónicos centrales hasta propuestas que cruzan géneros y formatos, la programación integra obras de Bach, Mozart, Beethoven, Rossini, Dvoák, Tchaikovsky, Mahler, Sibelius y compositores uruguayos actuales, junto a proyectos dedicados al tango, la murga y la música para cine y ballet.

La Banda Sinfónica de Montevideo traerá sinfonías y obras centrales del repertorio original para banda hasta conciertos dedicados al cine, a la música latinoamericana y a celebraciones populares, la programación incluye a Bernstein, Persichetti, Barnes, Shostakóvich, Músorgski, Maslanka y Tchaikovsky, junto a creadores actuales como Aldemaro, Jusid y Freiberg.

La icónica farola que se ilumina sobre el frontispicio del Teatro Solís, se encenderá cada noche, con cada una de las 400 funciones, en el año de su 170 aniversario.