En El Horno del Tambor: La frontera canta con Ricacosa y Patricia Robaina

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Flyer oficial El Horno del Tambor Flyer oficial El Horno del Tambor

El regreso al origen

Para Patricia Robaina, esta instancia en Melo tiene la dimensión íntima de quien conversa con el paisaje que la vio crecer.

Nacida en la frontera entre Uruguay y Brasil, su obra se ha construido precisamente desde ese lugar de encuentro entre culturas. Milonga, samba, candombe y canción latinoamericana conviven en una estética profundamente arraigada a la identidad fronteriza. Su trabajo artístico ha sabido unir investigación, poesía y compromiso cultural, especialmente a través de Marimorena, proyecto que musicaliza la obra de la poeta afro uruguaya Virginia Brindis de Salas.

Patricia Robaina y Ricacosa Patricia Robaina y Ricacosa

Quienes han seguido su trayectoria saben que Patricia no canta solamente canciones: canta memorias, preguntas y territorios. Habla como quien canta y canta como quien recuerda.

En Melo, además de compartir parte del repertorio de Marimorena, adelantará composiciones inéditas de su próximo trabajo discográfico.

Ricacosa: la tradición como movimiento

Desde hace años, Ricacosa ocupa un lugar singular dentro de la música popular uruguaya.

Su búsqueda artística ha sabido dialogar con las raíces del tango, la milonga, el candombe y la canción criolla desde una mirada contemporánea, construyendo una identidad sonora reconocible donde las guitarras y el guitarrón funcionan como una extensión natural de la palabra.

Con una trayectoria que los ha llevado a escenarios de América Latina, Europa y Asia, el grupo se ha consolidado como una referencia de la música de raíz rioplatense actual.

En esta oportunidad llegarán a Melo presentando parte de Media Vida, su nuevo álbum, una obra que profundiza la exploración poética y sonora que caracteriza al conjunto.

Pero quizás lo más atractivo de la propuesta sea aquello que no figura en ningún disco: el encuentro.

Cuando las canciones se encuentran

El espectáculo fue concebido especialmente para reunir ambos universos artísticos.

Además de los repertorios individuales, la noche incluirá interpretaciones compartidas donde las voces, las guitarras y las historias se cruzarán para celebrar los vínculos entre la canción rioplatense, la milonga, el candombe y las músicas de frontera.

Hay algo profundamente simbólico en esta unión.

Ricacosa representa una búsqueda permanente sobre las raíces musicales del Río de la Plata. Patricia Robaina encarna una sensibilidad nacida en el límite entre dos países que, en realidad, comparten una misma respiración cultural.

Juntos parecen recordarnos que la identidad no es una fotografía fija sino un río en movimiento.

Del fuego de Melo a los caminos del sur

La presentación del 27 de junio tendrá además el valor de ser la antesala de una nueva travesía.

Entre el 28 de junio y el 7 de julio, Patricia Robaina y Ricacosa emprenderán una gira por Rio Grande do Sul, llevando este espectáculo conjunto a distintos escenarios del sur brasileño.

Según el itinerario anunciado, el recorrido incluirá presentaciones en Pelotas, Santa Cruz do Sul, Porto Alegre, Santa María, Capão da Canoa y otras localidades que aún están terminando de confirmar fechas. El viaje comenzará simbólicamente en Melo, como si la frontera misma entregara la primera chispa antes de que las canciones continúen su camino hacia el norte.

No deja de resultar poético que una propuesta construida alrededor del diálogo entre culturas encuentre su ruta precisamente en los territorios donde Uruguay y Brasil se miran de frente.

El horno, el tambor y la llama

El nombre del lugar parece escrito para la ocasión.

El Horno del Tambor.

Un horno remite al fuego que transforma. Un tambor remite al pulso que reúne.

Entre ambas imágenes aparece la esencia de esta noche: la transformación de las experiencias individuales en una celebración colectiva.

Allí, en una ciudad que conoce el lenguaje de las fronteras mejor que nadie, dos propuestas fundamentales de la música uruguaya contemporánea compartirán escenario para demostrar que las canciones siguen siendo uno de los modos más hermosos de construir comunidad.

Porque mientras las grandes luces suelen apuntar hacia la capital, existen otros mapas posibles.

Mapas donde la cultura nace en los bordes, crece en los caminos y encuentra en cada encuentro una nueva razón para seguir cantando.

Y porque vale la pena recordarlo una y otra vez: la cultura uruguaya existe mucho más allá de Montevideo. A veces, incluso, sus fuegos más intensos arden en la frontera.