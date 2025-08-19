Cultura. Patricia Robaina "Habla como cantando"

Sigamos con la biografía "correcta" para luego ir al ser humano que ella es y relatos que encuentro necesarios explicitar.

Patricia, inició su camino en la música de forma autodidacta, comenzó a cantar en el Coro Departamental de Cerro Largo y a los 16 años, ya viviendo en Montevideo, pudo comprar su primera guitarra y comenzar a cantar acompañada por su instrumento.

En 2007 se mudó a Maldonado y se integró a la murga “Cara a Cara” de la ciudad de San Carlos, ciudad donde llegó a dirigir la primera murga de mujeres del carnaval local.

Apasionada por la poesía, es docente y tallerista en Melo. Trabajó muchos años en radio y poco a poco fueron apareciendo sus primeras canciones. En 2016 edita su primer disco llamado Canciones para responder lo que nadie pregunta, con músicas marcadas por la cercanía con la frontera y la cultura de Brasil, pero también con el tango y la milonga.

En 2019 lanzó Cancionero de Juguete, un disco basado los poemas y canciones de Teresita Cazarré, maestra, poeta, titiritera y activista política de Melo, que murió muy joven. Ese mismo año Patricia Robaina comenzó a musicalizar textos de Virginia Brindis de Salas, primera poeta negra uruguaya en publicar un libro en América Latina. Investigó sobre los llamados Pregones de Marimorena que cuentan la historia y denuncian la situación de una mujer canillita, que deambulaba por las calles de Montevideo en 1940. Todo comenzó casi por casualidad, a partir del hallazgo de una foto. El proyecto Marimorena, musicalización e investigación de la obra de la primera poeta negra uruguaya, se plasmó en un disco editado a fines de 2021 que también incluye canciones compuestas en letra y música por la propia Patricia Robaina, con la complicidad del artíguense Ernesto Díaz y del gran guitarrista sanducero Matías Romero, y dieron lugar al disco Marimorena.

En el medio, en pandemia, Patricia también publicó un disco de forma independiente llamado Críptico que hace referencia a una de las últimas charlas que Laura y Patricia intercambiaron.

Este año lanzará su nuevo trabajo llamado El último funcionario que será presentado el 23 de agosto en el Centro Cultural y Social Rodolfo Walsh en Buenos Aires.

CYC: ¿Cómo es que vos ,desde lo artístico, se te dio por el lado de las letras pero las letras en la música?

Patricia Robaina:

Mamá siempre escribía. Ella decía que la poesía ya tenía música. Yo me daba cuenta que a mí me gustaba escribir algún cuento, alguna cosa, y creo en la música. También tiene que ver con la alegría y sentí que adicionarle palabras me hace sentir bien.

CYC: ¿Por qué pensás que la alegría era un factor necesario a incluir a la hora de expresarte?

Patricia Robaina:

Mi casa fue bastante peculiar en muchos momentos, era una casa pequeña con con muchos hermanos. El ponerte a estudiar una canción y también encontrar la música en ese sonido es también lo que yo sé de mis hermanos, como los percibo. Mamá era melancólica porque la poesía tiene que ver con el corazón. Entonces ella me decía: "Patricia, estoy triste pero vos tenés que cuidarte de las tristezas".

Yo a los 16 años me mudé a Montevideo y asistí al Liceo Zorrilla que me encantaba. Tenía amigos copados, pero siempre como en tono de broma, que es como el peor del humor, había personas que hacían chistes sobre mi forma de hablar: "ay, habla como cantando" (por el acento arachán) hasta que le busqué el lado positivo de ese pseudo bullying y me dije ¡Qué bueno que me digan esto!. O sea, es como una riqueza especial que me digan que hablo como cantando porque sí, es absurdo pero hablamos como cantando. También tenemos palabras distintas. En Melo al pan flauta (que ya en sí es un nombre musical) se le dice pan de agua y realmente no hay expresión más poética. Era raro ir a una panadería y pedir un pan de agua y que la gente te quede mirando como si vos estuvieras recitando poesía a las 7 de la mañana, ¡Imagínate!

CYC: Ahora que hablabas de la poesía y su vínculo con el corazón, una cosa que muy poca gente sabe, es que vos naciste con una cardiopatía congénita que requirió operaciones y cuidados ¿Cuán presente es ese factor en tu vida?

Patricia Robaina:

Creo que es algo que siempre tuve presente. Me acuerdo que un día iba a Cardiología y había una jirafa afuera y la cardióloga (Yolanda Farre) que yo tuve en mi infancia fue la misma cardióloga que tuve toda la vida. Ella adoraba a los niños y te esperaba con tu nombre a ver cuánto habías crecido. No es como ahora que vas al médico y te dan "x" cardiólogo. Había como cierta humanidad que ahora se se ha cortado por determinadas leyes que han limitado los derechos de de las personas que tienen cardiopatías. Por ejemplo, si vos perdés más de 2 controles, perdés la historia de tu vida clínica. Por eso un día decidí hacerme de la historia de mi corazón y ¡eran dos folios enormes!

Volviendo a mi niñez, un día, en un control me esperaban con un médico adicional porque después de hacerme una ergometría, me tocaba hacerme un holter ,que yo me hacía cada 6 meses, y me acuerdo que el doctor me sienta y dirige la mirada hacia mamá y le habla de mi posible expectativa de vida.

Mamá le preguntó cuántos años yo iba a vivir y me acuerdo que los médicos le contestaron que probablemente fueran 30 años y luego acotó: "bueno, y si llega a los 40 o algo así, ahí iba a tener que empezar a tomar medicación". Y ahí nomás no sé si pregunté yo o mamá si podría tener hijos y me acuerdo que contestaron que eso no lo sabían.

Ahora tengo 41 años, fui madre y la verdad es que no volví a tener problemas.

Me operaron de muy chica. Fueron también de las primeras operaciones donde se experimentó con intervenciones abiertas por la espalda, así fue mi segunda operación. Y siempre me tocó tener esa sensibilidad de ver a muchos niños morirse, de yo ir a los controles y no verlos más. Haberlos visto por años y luego no verlos más. Entonces, como que vos tenés una conciencia de la existencia de la vida, de la mirada del otro que está, que la muerte está muy presente y eso te hace tener una percepción distinta. Y creo que tener esa cardiopatía me hizo estar en ese contacto, lamentablemente no tanto con la vida, sino con la presencia de la muerte. Recién hace pocos años empecé a entender y apreciar más el rol ,y también presencia, de la vida frente a la vida.

Creo que es lo que importa realmente porque cuando la gente te dice "la única certeza es que te vas a morir". Yo le agregaría una certeza más a mi vida y es que voy a vivir. Siento que mi corazón también ha aguantado muchísimas cosas y lo veo asociado a esto que preguntaste al principio de por qué la música. Yo trabajo mucho con las infancias, con el ritmo, trabajo con el corazón y siempre les llevo juegos y pienso que es esa música la que entra ahí. No sé, pienso en el cambio de gemelo, el cambio de volver a vivir en Melo que fue como una extrasístole que yo la pude escuchar por mi patología y la traduzco de esa manera. Es como un sonido que existe entre el medio y pienso que es el sonido que se produce en el amor y la música.

CYC: ¿Y quiénes crees que escuchan tu música? Porque en tu caso la música no es sólo sonido es también la letra que cumple un factor crucial y, a cierto nivel, es como andar con el corazón en la mano. Y a lo largo de tu carrera, si bien empezaste cantando canciones muy adultas de historias urbanas bastante complicadas, ¿Qué te llevó también abocarte a las infancias?

Patricia Robaina:

La inspiración de Teresita Cazarré, sin dudas. Yo cuando la conocí y conocí su poesía, de hecho, tenía una contradicción. Tenía tanto respeto por la poesía que ya en sí tenía música y con Teresita me pasó que me vino la música de un poema e hice la primera canción que fue "Canción enojada". Y ese disco apareció y con él todo ese mundo con las infancias. Es como una prolongación de un trabajo, incluso el de otras personas.

CYC: ¿Te estás buscando a vos misma como niña?

Patricia Robaina:

Bueno, también formó parte de un momento de mi vida muy complicado que atravesé con mi propia hija. Hubo cierta pérdida de inocencia, no de forma explícita , fue más metafórico pero yo quise sentir su dolor y aparecieron los colores, aparecieron los títeres.

Era la época en que había decidido volver a vivir en Melo y nos tocó la pandemia juntas. Siento que todo lo lindo que pasó después con ese disco también ayudó como a salvarnos.

CYC: Y además que el arte se haya prolongado en ella. Ella también es artista.

Patricia Robaina:

Siento que el arte realmente es un lugar para poder canalizar un montón de cosas y siento que el que ella tenga esa herramienta para poder comunicarse y transmitir lo que siente es muy bueno que suceda porque, de hecho, creo que justamente eso es lo que lo que la salvó a ella y lo que me salvó a mí. La música entre las dos fue un puente, no hay una metáfora más grande.

CYC: No puedo omitir que en tu obra para adultos hay una clara atracción por la oscuridad, ¿Viene por lo que mamaste en la familia o es algo personal?

Patricia Robaina:

Para que se refleje la luz, ¿Dónde se va a reflejar la luz?, ¿No? Yo no lo veo tanto como "oscuridad", sino que yo siento que realmente nosotros transitamos esos mundos todo el tiempo. Es como pensar al hablar de guerras y o cuando te preguntan dónde está Dios.Nací en el 83 con América Latina rota y sabemos que empezaron a entrar todo tipo de sustancias literales y metafóricas. Por un lado, un mundo que solamente piensa en la eterna juventud mientras por otro lado estaban matando a un montón de jóvenes pensantes de toda Latinoamérica. Cuando crecí , el consumo - en todos sus sentidos - es una guerra y es parte de lo que a mí me tocó transitar. Perdí mucha gente que quise y tuve que entender. Eso realmente no es la vida y me parece que son lugares con los cuales convivimos y el arte ayuda a canalizar pero no hay muchos espacios.

Estamos con compañeros haciendo cosas como cine callejero porque tenemos un proyector como podemos, no hay recursos. Yo trabajo muchísimo también con con mujeres de muchos lugares.

CYC: Bueno, vos publicaste el libro "Reja Madre" que es un libro sobre las mujeres que viven en situación de privación de libertad.

Patricia Robaina:

En realidad es un libro que lo hicieron las mismas mujeres privadas de libertad. Yo trabajaba en una cárcel para mujeres dando talleres de arte y me llamó mucho la atención porque había un contenedor en el medio del patio y ahí estaban ellas.

Hay algunas cárceles donde las mujeres viven con sus hijos más chicos pero no en esa cárcel, estaban totalmente desvinculadas desde lo emocional.

CYC: Y cuando vos escribís más desde el lado de historias que son tuyas también, porque obviamente son las que transitás desde desde tu trabajo. Cuando hablás de Patricia Robaina, cuando hablás de tus historias personales, cuando hablás para los adultos, suelen ser historias elípticas, ¿no? No dejan claro exactamente sobre qué temas están hablando. ¿Eso es un recurso artístico o es cierta necesidad?

Patricia Robaina:

A veces aparecen como cuentos y de pronto termino el cuento y en la final del cuento veo que es un estribillo de una canción y aparece otra así de la nada como la melodía y la la letra.

Me vienen las palabras con la música, así me parece una melodía, casi siempre me pasa como eso.

CYC: Justo hablando de canciones, se viene un disco nuevo que vas a presentar en Buenos Aires, ¿Por qué decidiste presentar las primeras canciones del próximo disco allá?

Patricia Robaina:

En realidad es una presentación que estaba desde antes y no pude ir en su momento y justo ahora estoy empezando a grabar y estoy como animándome a sacarlas y las presentaciones que se están dando acá prácticamente he presentado Marimorena, no están habiendo como tantos espacios de poder mostrar otras cosas. Ya no se puede con el discurso que queremos rescatar la cultura, como que la cultura la van a poner en un monumento allá en el medio de la plaza, porque la cultura está viva, nosotros estamos vivos.

CYC: Y ya que vas para Argentina , tengo una curiosidad, cómo llegó Humphrey Inzillo (periodista y editor de la revista Rolling Stone Argentina) a vos y en 2023 te destacó entre las 10 artistas femeninas a ser consideradas en Latinoamérica?

Patricia Robaina:

Por Ayuí. Porque Mauricio (Ubal) lo conocía y le llevó unos discos que se habían sacado en su momento y él se tomó el trabajo de escucharlos, de valorar ese trabajo. Cosas raras así también me pasaron con otras personas como Leo Maslíah con quien luego la vida me llevó a grabar pero mi primer contacto fue a través de una publicación que hice en Facebook cuando lancé mi primer disco (Canciones para responder lo que nadie pregunta) y él me contactó para pedirme el link de una de las canciones, yo se lo pasé y me agradeció pero me dijo que no era esa la canción que buscaba, le interesaba la letra de la canción"Plaza Saravia" que es una referencia muy zonal, melense y sin embargo, era la que él quería. También pude colaborar con Chico César - de quien mamá era super fan - en Marimorena porque justo me lo encontré caminando en una playa en Rocha y nos pusimos a hablar , le conté del proyecto y me dijo "llamame que vengo a grabar con vos" y así fue que grabamos la canción "Quítate la venda".

CYC: Voy a culminar con una pregunta , quizás, absurda. Si pudieras elegir un mundo ideal donde todo estuviera resuelto para las personas en general con sus derechos sociales, derechos humanos respetados. ¿Qué lugar tendría el artista en un mundo donde todo eso se cumple?

Patricia Robaina:

Un lugar tan simple como el de poder cantar y existir en comunidad. Compartir la música de un lugar más pacífico. La gente tiene derecho a ir a ver un espectáculo, expresarse.

Sé que ahora en este momento que estamos hablando seguramente hayan personas viendo morir o matando a alguien pero el arte ayuda a visibilizar. A que todos podamos hablar como cantando.