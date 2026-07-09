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Cultura y espectáculos punk | rock | cuatro

Superbanda tributo

Cuatro íconos del punk rock forman banda para festejar los 50 años de los Ramones

Músicos de Green Day, Blink-182 y Rancid se reunirán el 30 de agosto en Los Ángeles para interpretar los grandes clásicos de la banda neoyorquina, Ramones.

Tres íconos del punk rock formarán Cretin Familiy, la banda tributo a los Ramones.

Tres íconos del punk rock formarán Cretin Familiy, la banda tributo a los Ramones.
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Por Redacción Caras y Caretas

El próximo 30 de agosto en el Hollywood Forever Cemetery de Los Ángeles (EEUU) se realizará un histórico tributo por el 50 aniversario de los Ramones, con una impactante superbanda formada por el exbajista de la banda neoyorquina, CJ Ramone, Billie Joe Armstrong (Green Day), Tim Armstrong (Rancid) y Travis Barker (Blink-182).

El estreno anunciado para la noche del tributo

La cita, ya convertida en una tradición anual de la principal ciudad californiana, servirá como el primer gran hito de la celebración por medio siglo desde el lanzamiento del álbum debut homónimo de la banda de punk.

El actor John Travolta será el encargado de presentar la velada, que incluirá el debut en directo de Cretin Family, el supergrupo formado por CJ Ramone y tres íconos del punk rock estadounidense y otros invitados sorpresa que tocara temas de Ramones.

La noche también incluirá un pase doble de cine, con la edición deluxe por el 50 aniversario de "Carrie" y el estreno de "Propeller One-Way Night Coach", la nueva película dirigida por el propio John Travolta.

Shepard Fairey pondrá además la música como DJ invitado. Lo recaudado con el evento se destinará a la investigación oncológica del David Agus MD Cancer Research, en el Ellison Institute.

Qué dijeron los integrantes de la banda tributo de los Ramones

Billie Joe Armstrong: "El espíritu de los Ramones sigue vivo en cada concierto de punk en un patio trasero, en cada club de punk y en cada festival. Generación tras generación de cretinos y bichos raros se convierten en amantes de los Ramones. Los niños están influenciados por los Ramones y ni siquiera lo saben todavía. ¡Viva Ramones!".

Tim Armstrong: "Desde el primer momento en que escuché a los Ramones, la música nunca volvió a ser la misma. ¡Son mi banda favorita de todos los tiempos! No puedo esperar para tocar esas geniales y perfectas canciones de los Ramones con mi amigos CJ, Travis y Billie. ¡Va a ser una locura!".

Travis Barker manifestó: "Los Ramones son el molde original. El punk rock no sería lo que es hoy sin ellos. ¡¡¡Es un honor para mí celebrar los 50 años de una de las mejores bandas de la historia!!!".

Por su parte, CJ Ramone dijo: "¡¡¡Esta va a ser la mayor celebración de los Ramones que nadie haya visto en mucho tiempo!!!".

FUENTE: RockFM

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