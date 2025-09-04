Espectáculo en Sala Hugo Balzo: Mercedes Xavier y Guillermo Wood se presentarán en conjunto

Recientemente lanzó su nuevo trabajo "Abisma".
Con la palabra delante, el puente abierto en la voz, Mercedes Xavier y Guillermo Wood recorren sus canciones en la Sala Hugo Balzo del Sodre, el 7 de Octubre a las 21:00 horas.
Presentando sus recientes discos solistas y revisitando canciones de sus trabajos anteriores, Wood y Xavier ofrecerán un concierto a la vez íntimo y eléctrico.
mercedes xavier y guillermo wood
Acompañados por sus respectivas bandas y entremezclando guitarra criolla con sintetizadores, contrabajo, batería y guitarras eléctricas, la música ofrece el espacio para que la palabra habite las letras de las canciones. Montes, ríos, senderos, un universo poético común, da el sentido a este concierto de ambos compositores.
Discografía de los artistas:
Mercedes Xavier ha editado hasta la fecha los discos “Vuelo incierto” (2023) y “Abisma” (2024), además de formar parte del grupo Jhona Lemole y la Orquesta Deforme.
Se presentará acompañada por Karen Halty y Jhona Lemole, en teclados y voces.
Guillermo Wood ha editado los discos “México” (2017), “Oración del abismo” (2019), “Al sur y al oeste” (2021), “Material suelto” (2023) y “Visiones” (2024), además de formar parte del grupo Buceo Invisible.
Se presentará acompañado por Andrés Pigatto (contrabajo), Antonio de la Peña (batería) y Jota Yabar (guitarra eléctrica).
La cita es el 7 de Octubre en la sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre. Entradas en este link