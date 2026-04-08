Casi un mes después de haber conocido a los ganadores del Concurso Oficial del Carnaval 2026, la Intendencia de Montevideo junto con DAECPU, darán a conocer y harán entrega a los ganadores de cada una de las menciones de esta temporada. También se premiará a Corsos Barriales y Escuelas de Samba.
los últimos premios de la temporada
Este miércoles se entregarán las menciones del Carnaval 2026
la Intendencia de Montevideo junto con DAECPU, darán a conocer y harán entrega a los ganadores de cada una de las menciones de este Carnaval.