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Cultura y espectáculos menciones | Concurso Oficial del Carnaval |

los últimos premios de la temporada

Este miércoles se entregarán las menciones del Carnaval 2026

la Intendencia de Montevideo junto con DAECPU, darán a conocer y harán entrega a los ganadores de cada una de las menciones de este Carnaval.

Entrega de Menciones del Carnaval 2025.

Entrega de Menciones del Carnaval 2025.

 Intendencia de Montevideo
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La ceremonia de premiación comenzará a las 19:15 en el Escenario Zitarrosa del Prado, al cuál se ingresa por Avenida Buschental.

Menciones con nominación del Carnaval 2026

MENCIONES TÉCNICAS CON NOMINACIÓN:

Mejor Puesta En Escena Del Carnaval

  • Momosapiens
  • Dona Bastarda

Mejor Libreto Del Carnaval

  • Momosapiens
  • Cayó La Cabra

Mejor Iluminación De Carnaval

  • Zíngaros
  • Doña Bastarda
  • Yambo Kenia
  • Falta Y Resto
  • La Trasnochada
  • La Gran Muñeca

Mejor Arreglador Coral Del Carnaval

  • Agustín Amuedo (Los Muchachos)
  • Aníbal González (Yambo Kenia)
  • Martin Souza (La Trasnochada)

MENCIONES COLECTIVAS

Mejor Batería De Murga

  • Cayó La Cabra
  • La Nueva Milonga
  • Patos Cabreros

Mejor Cuerda De Tambores

  • Valores
  • Yambo Kenia
  • Integración

Mejor Conjunto Musical

  • La Compañía
  • Yambo Kenia
  • Tabú

Mejor Coro De Murga

  • Falta Y Resto
  • La Nueva Milonga
  • Patos Cabreros

Mejor Coro Del Carnaval

  • Los Muchachos
  • Yambo Kenia
  • Zíngaros

Mejor Cuerpo De Baile De Sociedades De Negros Y Lubolos

  • Valores
  • Yambo Kenia
  • La Sara

Mejor Cuerpo De Baile De Revistas

  • La Compañía
  • Tabú
  • Madame Gótica

Mejor Cuadro De Sociedades De Negros Y Lubolos

  • Noche De Llamadas (Valores)
  • El Lago De Los Cisnes Negros (Yambo Kenia)
  • Maderita (Integración)

Mejor Cuadro De Revistas

  • Pájaros Perdidos (La Compañía)
  • Frágil (Madame Gótica)
  • Mamá No Va A Venir (Tabú)

Mejor Cuadro De Humoristas O Humorada

  • Pagar La Cuenta (Los Chobys)
  • Quirófano (Cyrano’s)
  • Los Patones (Sociedad Anónima)

Mejor Parodia

  • Coda (Momosapiens)
  • El Sabalero (Caballeros)
  • Alí (Zíngaros)

Mejor Saludo De Murga

  • Falta Y Resto
  • La Nueva Milonga
  • La Trasnochada
  • Patos Cabreros

Mejor Retirada De Murga

  • Doña Bastarda
  • Don Bochinche Y Compañía
  • Patos Cabreros
  • Falta Y Resto

Mejor Cuplé

  • Las Maestras (Cayó La Cabra)
  • Transporte (Cayó La Cabra)
  • Artigas (Doña Bastarda)
  • Dios Y Jesús (Título Viejo)

Mejor Elenco

  • Integración
  • Momosapiens
  • La Compañía

MENCIONES INDIVIDUALES

Mejor Vedette

  • Tamara Esnal ( Valores)
  • Micaela Gares (Yambo Kenia)
  • Fatima Curzio (Integración)
  • Micaela Pintos (La Sara Del Cordón)

Mejor Cuadro De Mama Vieja Y Gramillero

  • Yambo Kenia
  • Valores
  • La Sara Del Cordón

Mejor Escobero

  • Federico Larraura (Yambo Kenia)
  • Maximiliano Suarez (Integración)
  • Gustavo “Tato”(Valores)

Mejor Bailarina

  • Nazarena Porto (Zíngaros)
  • Ariadna Ortiz ( Madame Gótica)
  • Flavia Ortega (Integración)
  • Catalina O’kuinghttons Menesses (La Compañía)

Mejor Bailarín

  • Julio Del Río ( Tabú)
  • Luis Reymunde ( La Compañía)
  • Diego Ramírez ( Zíngaros)
  • Maximiliano Velo (Tabú)

Mejor Director Escénico De Murgas

  • Rafael Antognazza (La Nueva Milonga)
  • Carmela Viñas (A La Bartola)
  • Camilo Abellá (La Bastarda)
  • Agustín Amuedo (La Gran Muñeca)

Mejor Interpretación Vocal Masculina

  • Damián Luzardo (Zíngaros)
  • Diego Iraora (Caballeros)
  • Fabian Villalba (Tabú)

Mejor Interpretación Vocal Femenina

  • Ihara Burgos (Los Muchachos)
  • Antonella Puga (Tabú)
  • Carolina Favier (Zíngaros)
  • Estefani Rodríguez (Zingaros)

Mejor Solista Masculino De Murga

  • Alexander Silva (Diablos Verdes)
  • Agustín Fuentes (La Margarita)
  • Agustín Pitaluga (Patos Cabreros)

Mejor Solista Femenina De Murgas

  • Guadalupe Calzada (La Mojigata)
  • Federica Pereyra (Falta Y Resto)
  • Lucila Scariato (Falta Y Resto)

Mejor Actriz

  • Mariana Sayas (Adam’s)
  • María Elena Pérez (Valores)
  • Gabriela Fumia (La Compañía)
  • Celina Pereyra (Los Muchachos)

Mejor Actor

  • Mauricio González (Valores)
  • Maxi Azambuya (Momosapiens)
  • Federico Pereyra (Momosapiens)
  • Marcos Rodríguez (La Sara del Cordón)

Figura De Lubolos

  • Oscar “Cococho” Pereira (Yambo Kenia)
  • Vanesa López (Valores)
  • Manu Etcheverría (Integración)

Figura De Revistas

  • Sergio Hernández (La Compañía)
  • Julio Del Río (Tabú)
  • Katya Zakarian (Madame Gótica)

Figura De Humoristas

  • Dahiana Bassadone (Cyrano’s)
  • Firu Fernández (Cyranos)
  • Gonzalo Prado (Sociedad Anónima)

Figura De Parodistas

  • Danilo Mazzo
  • Camila Caeiro
  • Ricardo García

Figura De Murgas

  • Fabrizio Silvera (La Nueva Milonga)
  • Majo Gardiol (La Margarita)
  • Mayra Sepúlveda (Cayó La Cabra)

Mejor Utilización De Pantalla

  • Adams
  • Falta Y Resto
  • La Trasnochada
  • La Gran Muñeca
  • Doña Bastarda
  • Yambo Kenia

Bajada De Murga

  • Patos Cabreros
  • Don Bochinche
  • La Gran Muñeca
  • Un Título Viejo
  • Doña Bastarda
  • La Nueva Milonga
  • Cayó Las Cabras
  • Falta Y Resto

Menciones directas Carnaval 2026

  • Revelación Del Carnaval: Más Que Lonja
  • Figura Máxima Del Carnaval: Imanol Sibes
  • Figura De Oro: Raúl Castro
  • Mejor Espectáculo De Carnaval : Doña Bastarda
  • Diploma Especial Al Espectáculo Promotor De Igualdad De Género: Madame Gótica

MENCIONES TÉCNICAS DIRECTAS

  • Mejor Vestuario De Murgas: La Gran Muñeca
  • Mejor Vestuario De Parodistas: Zíngaros
  • Mejor Vestuario De Sociedad De Negros Y Lubolos: Yambo Kenia
  • Mejor Vestuario De Humoristas: Sociedad Anónima
  • Mejor Vestuario De Revistas: La Compañía
  • Mejor Maquillaje Murgas: Falta Y Resto
  • Mejor Maquillaje Comparsas: Valores
  • Mejor Maquillaje Revistas: La Compañía
  • Mejores Sombreros Nominados: Queso Magro (Retirada), La Mojigata (Retirada) y A La Bartola (Retirada)
  • Arte Plástico En Tambores: Integración, Yambo Kenia, Valores y La Sara del Cordón
  • Mejor Puesta En Escena De Murgas: Doña Bastarda
  • Mejor Puesta En Escena De Parodistas: Momosapiens
  • Mejor Puesta En Escena De Sociedad De Negros Y Lubolos: Integración
  • Mejor Puesta En Escena De Humoristas: Sociedad Anónima
  • Mejor Puesta En Escena De Revistas: Tabú
  • Mejor Coreografías De Revistas: La Compañía
  • Mejor Coreografías De Sociedad De Negros Y Lubolos: Valores y Yambo Kenia
  • Mejor Coreografías De Parodistas: Zíngaros
  • Mejor Letrista De Murga: Cayó La Cabra
  • Mejor Letrista De Parodistas: Momosapiens
  • Mejor Letrista De Sociedades De Negros Y Lubolos: Integración y Valores
  • Mejor Letrista De Humoristas: Sociedad Anónima
  • Mejor Letrista De Revistas: Tabú

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