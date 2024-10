Personal policial se dirigió al lugar tras recibir una llamada que alertaba de un hombre agresivo que podía estar bajo el efecto de estupefacientes.

De visita en Buenos Aires

Payne se encontraba en Buenos Aires con su novia y hace una semana asistió a un concierto que brindó en el estadio Movistar Arena de la capital argentina otro exintegrante de la banda, Niall Horan.

El músico será sometido a una autopsia para determinar a qué se debió la caída que produjo su fallecimiento.

El compositor, cantante y guitarrista integró la banda One Direction, conformada en 2010 a partir del programa The X Factor, hasta 2016, cuando el grupo se disolvió y sus integrantes continuaron por separado.

El músico británico se lanzó entonces como solista y publicó sencillos como "Strip that down", "Bedroom Floor" y "Get Low", hasta que en 2018 dio a conocer su primer miniálbum, "First Time", al que siguió otro en 2019, LP1.

