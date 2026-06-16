Tute y Conga da el salto de la murga joven al teatro con el estreno de "Querido Juan"

La obra Querido Juan se estrenará este viernes 19 de junio en la Sala Teatro Comedia (Canelones 2150) a partir de las 20:00 horas. Tendrá funciones además los sábados 20 y 27 de junio (21:00 horas) y el domingo 28 de junio a las 19:00 horas.

Las entradas pueden adquirirse en RedTickets con un valor de $700 y beneficios para quienes poseen la tarjeta de La Diaria y quienes tengan la tarjeta de Socio Espectacular.

De la murga al teatro

Agustín Rubbo explicó que la idea de pasar del escenario de murga joven al teatro se dio de manera “natural”. Explicó que teatralizar el espectáculo les permite tener “un cuadrado vacío en el cual podemos hacer lo que queremos sin ningún concurso, sin ningún jurado, sin ningún público que espera determinadas cosas porque va a ver a una murga”.

“Siempre nos dijeron que éramos una murga que de murga a veces tenía poco, o quizás había ciertas cosas del género que no se veían tan plasmadas. Y entonces naturalmente empezó a suceder que nos pareció que nuestra propuesta se encasillaba mejor en una sala de teatro”, aseguró.

Finalmente, Rubbo relató que el paso de la murga joven al teatro se facilitó gracias a que muchos de los integrantes del colectivo de Tute y Conga “tienen formación en el teatro”.

“Varios ya han trabajado en el teatro, pero dar el paso con este colectivo sí fue un desafío, si bien no fue algo que nos resultó muy hostil ni desconocido, sí fue complicado, sobre todo creo que lo más difícil fue salir de la comodidad de las estructuras que te brinda un encuentro carnavalero”.