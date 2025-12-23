Nacional vuelve a mirar a Colombia y un lateral derecho está en carpeta

Podemos afirmar que el 30 de diciembre es el día clave para terminar las negociaciones. Si ese día no llega una oferta de un mercado importante y que le mueva el piso al futbolista, jugará en Nacional.

Mira de nuevo a Colombia

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo en las últimas horas que llegará un lateral extranjero para reforzar el plantel en la próxima temporada. Según se informó este martes en Minuto 1 de Carve Deportiva, el nombre anotado es el del colombiano Andrés Román. El jugador tiene 30 años y defiende a Nacional de Medellín. Nacido en Bogotá y surgido en Millonarios, debutó en 2017 y también defendió en dos partidos a la selección absoluta de Colombia.

Ya hubo charlas con el representante del jugador y se espera que en las próximas hora se puedan acercar las partes. Vale recordar que Hayen Palacios no continuará en el tricolor. El que si estará en la temporada 2026 siendo parte del plantel es Juan Pablo Patiño. Hay gran expectativa en Nacional y su cuerpo técnico que el zurdo lateral explote en la próxima temporada.