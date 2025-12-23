Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Jadson Viera | Colombia

Café, café

Nacional vuelve a mirar a Colombia y un lateral derecho está en carpeta

El volante César Araújo tiene gran chance de ser otro de los refuerzos de Nacional para la temporada 2026.

Andrés Román es uno de los anotados en Nacional.

Por Gastón García

Jadson Viera espera que Papá Noel le traiga buenos regalos para la temporada 2026. Ya quedo confirmado que el colombiano Julián Millán será parte del plantel del próximo año, luego de que Nacional adquiriera el 95% de la ficha.

También sabe que el próximo 3 de enero, cuando inicie la temporada, Maximiliano Silvera será una de las altas. Aún no se llegó a un arreglo con Plaza Colonia por el nigeriano Christian Ebere, pero podría llegar a buen puerto.

Hay un jugador por el que se está avanzando mucho y la información que manejamos es que esta muy cerca es Cesar Araujo. El jugador está libre, es pretendido por varios equipos, tanto de la MLS, Brasil y Europa. Pero es muy factible que este en el 2026 defendiendo al tricolor.

Podemos afirmar que el 30 de diciembre es el día clave para terminar las negociaciones. Si ese día no llega una oferta de un mercado importante y que le mueva el piso al futbolista, jugará en Nacional.

Mira de nuevo a Colombia

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo en las últimas horas que llegará un lateral extranjero para reforzar el plantel en la próxima temporada. Según se informó este martes en Minuto 1 de Carve Deportiva, el nombre anotado es el del colombiano Andrés Román. El jugador tiene 30 años y defiende a Nacional de Medellín. Nacido en Bogotá y surgido en Millonarios, debutó en 2017 y también defendió en dos partidos a la selección absoluta de Colombia.

Ya hubo charlas con el representante del jugador y se espera que en las próximas hora se puedan acercar las partes. Vale recordar que Hayen Palacios no continuará en el tricolor. El que si estará en la temporada 2026 siendo parte del plantel es Juan Pablo Patiño. Hay gran expectativa en Nacional y su cuerpo técnico que el zurdo lateral explote en la próxima temporada.

