Las series que marcaron 2025: el pulso cultural del streaming

Entre los fenómenos masivos, El Juego del Calamar cerró su trilogía con una temporada más ambiciosa y política, consolidándose como una de las series más influyentes de la década. Merlina, por su parte, continuó expandiendo su universo con una mezcla eficaz de humor oscuro y sensibilidad juvenil, sostenida por el carisma de Jenna Ortega.

En la cima del ranking, dos títulos confirman la vigencia del drama de alta producción. The Last of Us profundizó su carga emocional y narrativa, mientras que The White Lotus, ambientada esta vez en Tailandia, se consagró como el fenómeno cultural del año, combinando sátira social, tensiones de clase y una mirada tan incómoda como adictiva.

Ranking top ten

1 The White Lotus (HBO +)

2 Lhe Last of Us (HBO +)

3 Severance (APPLE TV +)

4 Merlina (NETFLIX)

5 El juego del Calamar (NETFLIX)

6 Dexter: Resurrección (PARAMOUNT +)

7 Monster (NETFLIX)

8 Dept. Q (NETFLIX)

9 Andor (DISNEY +)

10 Black Mirror (NETFLIX)

Más que un simple listado, este ranking revela algo claro: en 2025, las series no solo entretuvieron, también reflejaron las inquietudes, contradicciones y deseos de una audiencia global cada vez más exigente.