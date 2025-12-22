Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos series | 2025 | ranking

Ranking

Las series que marcaron 2025: el pulso cultural del streaming

El 2025 dejó en claro que la conversación global sobre series ya no gira únicamente en torno a los estrenos, sino a la capacidad de las historias para sostener su impacto a lo largo del tiempo.

intro-1740515990
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Según el ranking publicado por IMDb —uno de los termómetros más confiables del consumo audiovisual—, las series más populares del año fueron, en su mayoría, regresos esperados que lograron reinventarse sin perder identidad.

La lista funciona como un mapa de las obsesiones contemporáneas. En el terreno de la ciencia ficción, Black Mirror volvió a incomodar con su séptima temporada, llevando la ansiedad tecnológica a nuevos extremos. En una línea más política y madura, Andor consolidó su lugar como una de las propuestas más sofisticadas del universo Star Wars, mientras que Severance reafirmó que el thriller corporativo puede ser tan inquietante como filosófico.

El policial y el drama criminal también tuvieron un año fuerte. Dept. Q confirmó el atractivo del noir europeo, mientras que Monster, en su tercera temporada, volvió a demostrar la potencia narrativa de los casos reales cuando se los aborda desde lo emocional y lo familiar. A su vez, Dexter: Resurrección sorprendió al revitalizar una franquicia que muchos creían agotada.

Entre los fenómenos masivos, El Juego del Calamar cerró su trilogía con una temporada más ambiciosa y política, consolidándose como una de las series más influyentes de la década. Merlina, por su parte, continuó expandiendo su universo con una mezcla eficaz de humor oscuro y sensibilidad juvenil, sostenida por el carisma de Jenna Ortega.

En la cima del ranking, dos títulos confirman la vigencia del drama de alta producción. The Last of Us profundizó su carga emocional y narrativa, mientras que The White Lotus, ambientada esta vez en Tailandia, se consagró como el fenómeno cultural del año, combinando sátira social, tensiones de clase y una mirada tan incómoda como adictiva.

Ranking top ten

1 The White Lotus (HBO +)

2 Lhe Last of Us (HBO +)

3 Severance (APPLE TV +)

4 Merlina (NETFLIX)

5 El juego del Calamar (NETFLIX)

6 Dexter: Resurrección (PARAMOUNT +)

7 Monster (NETFLIX)

8 Dept. Q (NETFLIX)

9 Andor (DISNEY +)

10 Black Mirror (NETFLIX)

Más que un simple listado, este ranking revela algo claro: en 2025, las series no solo entretuvieron, también reflejaron las inquietudes, contradicciones y deseos de una audiencia global cada vez más exigente.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar