¿Cuánto propone UTE aumentar las tarifas eléctricas en enero?

Desde UTE señalaron que el objetivo del ajuste es actualizar las tarifas manteniendo el equilibrio financiero del ente, al tiempo que se busca contener el impacto en los usuarios. La definición final quedará en manos del Poder Ejecutivo en las próximas semanas.

5% los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos

Por otro lado, el directorio de UTE también aprobó en las últimas horas un aumento del 5% en los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos en los puntos de carga de la empresa estatal ubicados en recintos de acceso público.

La modificación será adicional al ajuste medio tarifario que resulte de la próxima actualización de las tarifas generales, que se aplicará en enero.

Según el documento del expediente aprobado por el directorio, el mercado de la movilidad eléctrica en Uruguay presenta un “crecimiento dinámico”, impulsado por el aumento del parque de vehículos eléctricos y la ampliación de la red de puntos de carga, tanto de UTE como de operadores privados.

Además, se prevé que durante el próximo año se realicen nuevos ajustes de precios, en al menos dos oportunidades, con el objetivo de dar “continuidad al proceso de alineamiento gradual entre costos y precios”.