Sociedad Romina Celeste | accidente | Rocha

Golpazo

Vuelco y despiste: Romina Celeste sufrió un accidente en ruta 10

Luego del accidente Romina Celeste fue atendida en el lugar y resultó ilesa, la espirometría dio cero.

Accidente de Romina Celeste
En la noche de este martes, se registró un siniestro de tránsito en el departamento de Rocha que, pese a la espectacularidad del vuelco, no arrojó personas heridas. El incidente en el que tuvo como protagonista a Romina Celeste tuvo lugar a las 22:30 horas a la altura del kilómetro 200 de la Ruta 10, en el camino de acceso a El Caracol, según lo informado por Rocha Noticias.

Detalles del accidente

El vehículo, que circulaba en dirección Este–Oeste, perdió el dominio por causas que actualmente se encuentran bajo investigación. Tras el despiste, el automóvil volcó y quedó detenido en la faja natural contigua a la carretera.

Estado de la conductora

El automóvil era conducido por Romina Celeste Papasso, de 32 años de edad. Al lugar arribó de inmediato una unidad de emergencia móvil para brindar asistencia. Tras la evaluación médica correspondiente, se confirmó que Papasso resultó ilesa.

Asimismo, el personal de Policía Caminera actuante realizó la prueba de espirometría a la conductora, arrojando un resultado negativo (0,0).

Las autoridades locales y Policía Caminera trabajaron en la zona para asegurar el tránsito y realizar el peritaje pertinente. El caso permanece bajo investigación para establecer las circunstancias exactas que provocaron el despiste del vehículo.

