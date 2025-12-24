Vuelco y despiste: Romina Celeste sufrió un accidente en ruta 10

En la noche de este martes, se registró un siniestro de tránsito en el departamento de Rocha que, pese a la espectacularidad del vuelco, no arrojó personas heridas. El incidente en el que tuvo como protagonista a Romina Celeste tuvo lugar a las 22:30 horas a la altura del kilómetro 200 de la Ruta 10, en el camino de acceso a El Caracol, según lo informado por Rocha Noticias.