Ju de Arteaga presenta su nuevo single: "Rechupete"

Sobre Ju de Arteaga

Ju de Arteaga es una artista emergente, cantautora y creadora visual de 22 años.

Su vínculo con la música comenzó en la adolescencia, cuando a los quince años aprendió de forma autodidacta a tocar la guitarra con el objetivo de componer sus propias canciones.

En 2024 participó en el Concurso Canciones de Otoño, presentando su aún inédito primer sencillo “Noche”, con el que obtuvo el segundo premio, consistente en la grabación de dos sencillos.

El año 2025 marca el inicio de su presentación al público, con el lanzamiento oficial de sus primeras canciones, acompañada por músicos como Felipe Varesi, Martina Portella y Peruchi.

Su propuesta combina sonidos del indie alternativo, el folk contemporáneo y pop, explorando climas íntimos y texturas sonoras que dialogan con su universo visual.

Actualmente estudia la Licenciatura en Artes Visuales, donde desarrolla una práctica interdisciplinaria que vincula su proyecto musical con sus obras plásticas. En ellas aborda temáticas como la identidad femenina, la cotidianeidad y los vínculos afectivos, buscando generar un lenguaje poético que atraviese tanto lo sonoro como lo visual.

Al mismo tiempo, Ju concibe la música como un espacio de juego, exploración y disfrute, donde el proceso creativo se nutre del error, la espontaneidad y el humor. Su búsqueda artística se apoya tanto en la sensibilidad como en la curiosidad, entendiendo el arte como una forma de conexión y de libertad.