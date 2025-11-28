Hacete socio para acceder a este contenido

Lanzamiento

Ju de Arteaga presenta su nuevo single: "Rechupete"

"Rechupete" es el nuevo single de Ju de Arteaga, en el cual queda de manifiesto su forma de vivir la música de una forma lúdica y experimental.

Por Redacción de Caras y Caretas

Ju de Arteaga describe el proceso de composición de "Rechupete" como rápido y cargado de risas. Esta energía se transmite al cantarla en vivo, se puede ver una respuesta única por parte del público, que percibe el juego que se genera en el escenario, las risas y complicidad entre las y los artistas, transformando la canción en un momento muy especial y la llevándola a ser en la favorita de muchos en el entorno de Julieta.

“Sola en casa, encontré una secuencia de acordes interesante y escribí lo que terminó siendo el primer verso: ¿Quién te permitió ser tan feo? Esto dio pie a una hora de experimentación en el que me permití jugar con un lenguaje empalagoso y atrevido. Es una canción en la que me divertí muchísimo creando, y creo que esa emoción también se transmite al escucharla”

Sobre Ju de Arteaga

Ju de Arteaga es una artista emergente, cantautora y creadora visual de 22 años.

Su vínculo con la música comenzó en la adolescencia, cuando a los quince años aprendió de forma autodidacta a tocar la guitarra con el objetivo de componer sus propias canciones.

En 2024 participó en el Concurso Canciones de Otoño, presentando su aún inédito primer sencillo “Noche”, con el que obtuvo el segundo premio, consistente en la grabación de dos sencillos.

El año 2025 marca el inicio de su presentación al público, con el lanzamiento oficial de sus primeras canciones, acompañada por músicos como Felipe Varesi, Martina Portella y Peruchi.

Su propuesta combina sonidos del indie alternativo, el folk contemporáneo y pop, explorando climas íntimos y texturas sonoras que dialogan con su universo visual.

Actualmente estudia la Licenciatura en Artes Visuales, donde desarrolla una práctica interdisciplinaria que vincula su proyecto musical con sus obras plásticas. En ellas aborda temáticas como la identidad femenina, la cotidianeidad y los vínculos afectivos, buscando generar un lenguaje poético que atraviese tanto lo sonoro como lo visual.

Al mismo tiempo, Ju concibe la música como un espacio de juego, exploración y disfrute, donde el proceso creativo se nutre del error, la espontaneidad y el humor. Su búsqueda artística se apoya tanto en la sensibilidad como en la curiosidad, entendiendo el arte como una forma de conexión y de libertad.

