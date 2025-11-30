Ucrania ataca barcos de Rusia e instalaciones petroleras en el Mar Caspio

Ataque en el Caspio

El viernes, según varios medios, Ucrania atacó con drones navales al petrolero Kairos a 28 millas del litoral turco produciéndose un incendio. La embarcación con las bodegas vacías navegaba al puerto ruso de Novorossiysk.

Ciudadanos rusos estaban a bordo de los petroleros que sufrieron ataques ucranianos en el mar Negro, declararon a Sputnik fuentes diplomáticas rusas.

"Entre el 28 y el 29 de noviembre los petroleros Virat y Kairos con ciudadanos civiles rusos a bordo sufrieron varias veces ataques terroristas deliberados y pérfidos, mientras estaban en la zona económica exclusiva de Turquía", afirmaron las fuentes.

Los interlocutores de la agencia subrayaron que se pudo evitar víctimas "gracias a la valentía y la determinación".

Los ataques no solo ponen en amenaza la seguridad ecológica y de navegación regional, sino también las cadenas económico-comerciales, subrayaron las fuentes.

Siguen los ataques

Los servicios de emergencia turcos rescataron a los 25 tripulantes del barco. Horas después fue atacado el petrolero Virat con 20 tripulantes en el mar Negro a 35 millas de las costas turcas. Actualmente la embarcación que también iba vacía con dirección a un puerto de Rusia, está siendo remolcada a Turquía.

El sábado, una terminal petrolera del CPC ubicada en la costa rusa en el mar Negro fue atacada con drones navales.

El CPC, empresa mixta en la que colaboran la compañía rusa Transneft (24%), la petrolera kazaja KazMunayGas (19%), la empresa estadounidense Chevron (15%), la rusa Lukoil (12,5%), la estadounidense Mobil (7,5%), la rusa-neerlandesa Rosneft-Shell (7,5%), la italiana Eni (2%), entre otras, catalogó el suceso de "ataque terrorista".

(Sputnik)