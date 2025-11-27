Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos The Brian Jonestown Massacre | Montevideo Music Box | Montevideo

Este domingo 30 de noviembre en MMBOX

Un remolino psicodélico desembarca en Montevideo: The Brian Jonestown Massacre en vivo

Este domingo 30 de noviembre, The Brian Jonestown Massacre traerá su universo neopsicodélico a Montevideo Music Box

Flyer Brian Jonestown Massacre en Montevideo
Flyer Brian Jonestown Massacre en Montevideo
Por Redacción Caras y Caretas

La psicodelia nunca fue un capítulo aislado en Uruguay. No se quedó atrapada en los archivos sesenteros ni en el mito del “experimento pasajero”: siguió latiendo en la música under, filtrándose en escenas pequeñas, en guitarras que se animaron a estirar el tiempo, en búsquedas que prefieren el riesgo antes que el adorno. Ese pulso encuentra ahora un espejo potente: este domingo 30 de noviembre, The Brian Jonestown Massacre traerá su universo neopsicodélico a Montevideo Music Box, conectando décadas, geografías y sensibilidades que por fin confluyen.

Aunque muchos asocian la psicodelia a los años sesenta, The Brian Jonestown Massacre nació en 1990, en San Francisco, con un espíritu renovador: más urbano, más híbrido, más dispuesto a tensar y retorcer los géneros para que siguieran respirando. Bajo la guía incesante de Anton Newcombe, la banda combinó distorsiones luminosas, melodías hipnóticas y una libertad creativa que, lejos de mirar hacia atrás, se expandió hacia los costados.

Este año, la banda volvió a dejar su huella en uno de los escenarios más codiciados del mundo: Glastonbury, donde su presentación fue registrada por la BBC, sumando otro capítulo a una trayectoria que nunca detuvo su impulso.

El nombre —denso, ambiguo— cruza la chispa de Brian Jones con la sombra histórica de Jonestown, dos referencias que conviven en tensión y que impregnan su obra de una profundidad singular. La formación actual, una constelación itinerante que incluye a Matt Hollywood, Frankie “Teardrop” Emerson, Ricky Maymi, Collin Hegna, Rob Campanella, Joel Gion y otros músicos, mantiene viva esa expansión creativa, sin perder el pulso original.

En Uruguay, muchos conocieron a The Brian Jonestown Massacre por “Anemone”, canción que se volvió un pequeño refugio emocional en radios alternativas, playlists íntimas y noches donde la música parecía abrir otra forma de estar.

Su historia quedó grabada en el documental DiG!, y su tema “Straight Up and Down” se convirtió en la puerta sonora de cada episodio de Boardwalk Empire, llevando su estética a un público inmenso sin abandonar su espíritu independiente.

Este domingo, el encuentro será aquí. En el Montevideo Music Box, la psicodelia dejará de ser recuerdo para volverse presente arterial, un territorio donde guitarras, drones y voces darán un nuevo latido a la ciudad. Y en esa vibración conjunta, Montevideo podrá sentirse parte de una corriente global que nunca dejó de moverse.

Aún quedan entradas disponibles en este link de RedTickets.

La ciudad, por unas horas, respirará en colores más vivos, colores que no sólo se ven con los ojos.

