La psicodelia nunca fue un capítulo aislado en Uruguay. No se quedó atrapada en los archivos sesenteros ni en el mito del “experimento pasajero”: siguió latiendo en la música under, filtrándose en escenas pequeñas, en guitarras que se animaron a estirar el tiempo, en búsquedas que prefieren el riesgo antes que el adorno. Ese pulso encuentra ahora un espejo potente: este domingo 30 de noviembre, The Brian Jonestown Massacre traerá su universo neopsicodélico a Montevideo Music Box, conectando décadas, geografías y sensibilidades que por fin confluyen.
Un remolino psicodélico desembarca en Montevideo: The Brian Jonestown Massacre en vivo
