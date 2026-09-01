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Política Mercosur | Montevideo | Agenda

En el Anfiteatro Reinaldo Gargano

Cancilleres del Mercosur se reúnen este miércoles en Montevideo con abordar la agenda comercial

En el marco de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur, el canciller Mario Lubetkin recibirá a los ministros de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.

Cancilleres del Mercosur se reunirán en Montevideo.

Cancilleres del Mercosur se reunirán en Montevideo.

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Por Redacción Caras y Caretas

Los ministros de Relaciones Exteriores del Mercado Común del Sur (Mercosur) se reunirán este miércoles 2 de setiembre en la sede de la Cancillería uruguaya, en un encuentro de carácter informal convocado en el marco de la Presidencia Pro Tempore de Uruguay.

La cita, anunciada por el canciller uruguayo Mario Lubetkin, tendrá lugar en el Anfiteatro Reinaldo Gargano del Palacio Santos (Montevideo) y reunirá a los ministros de los Estados Partes: Pablo Quirno (Argentina), Héctor Huanca (Bolivia), Mauro Vieira (Brasil) y Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay). Al término de la jornada, a las 17:00 horas, Lubetkin ofrecerá una conferencia de prensa, que se transmitirá en vivo por el canal oficial de YouTube del bloque.

Acuerdo Comercial Interino sobre la mesa

Aunque por su carácter informal no se difundió una agenda oficial, el momento que atraviesa el Mercosur permite anticipar los principales ejes de conversación.

El más relevante es el acuerdo con la Unión Europea: tras la firma de enero en Asunción, su componente comercial —el Acuerdo Comercial Interino— se aplica de manera provisional desde el 1° de mayo de 2026, pero la ratificación del acuerdo de asociación completo quedó en suspenso luego de que el Parlamento Europeo remitiera el texto al Tribunal de Justicia de la UE para revisar su compatibilidad con los tratados comunitarios.

Los cancilleres deberán evaluar la marcha de la implementación provisional y coordinar posiciones frente a ese frente jurídico y político en Europa.

La agenda exterior de Mercosur

La agenda externa del bloque también estará en el centro de la reunión, puesto que al asumir la presidencia pro tempore en junio, Lubetkin trazó una hoja de ruta que, además del acuerdo con la UE, prioriza la apertura hacia Asia —con negociaciones en curso o previstas con Japón, India y Vietnam— y el combate al crimen organizado transnacional.

A ello se suman debates internos que se arrastran de encuentros anteriores: la modernización del Mercosur, la flexibilización de las listas de excepciones al Arancel Externo Común, el reclamo uruguayo de que se contemplen las asimetrías entre economías de distinto tamaño y la consolidación de la plena adhesión de Bolivia, cuyo canciller participará del encuentro.

La reunión se inscribe además en una dinámica de diálogo intensificado entre las cancillerías del bloque, que en los últimos años multiplicaron los encuentros informales para responder a un escenario comercial global volátil, marcado por las tensiones arancelarias y la reconfiguración de las cadenas de suministro.

Para el país anfitrión, el encuentro es también una oportunidad de ordenar la agenda de cara al cierre de su gestión, que culminará con la cumbre de presidentes prevista para diciembre en Montevideo.

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