Cultura y espectáculos Sociedad anónima | Concurso Oficial del Carnaval |

Gran noche en el Parque Rodó

La Gran Muñeca deleitó con su coro y Sociedad Anónima llenó de humor el Teatro de Verano

Curtidores de Hongos presentó una de sus mejores versiones de los últimos años, mientras Madame Gótica cerró una muy buena noche.

La Gran Muñeca en el su primera rueda de Carnaval.

 Foto: @nachoarturaola
Por Fermín Veiga

Un muy buen marco de público se hizo presente en el Teatro de Verano para ver una nueva etapa del Concurso Oficial del Carnaval. La Gran Muñeca deleitó con su coro mientras que Sociedad Anónima y Curtidores de Hongos brindaron muy buenas actuaciones.

Madame Gótica (Revista)

Una muy buena propuesta del conjunto comandado por Katya Zakarían, que trajo una propuesta más que interesante que es llevada a cabo gracias a una muy buena interpretación por parte de los actores. La historia nos propone que ante diferentes situaciones, los protagonistas cambien, por ejemplo, las mujeres tomando los lugares de los hombres y viceversa.

El conjunto funcionó de gran manera, con una propuesta estética acorde y un cuerpo de baile que respondió a la perfección.

Curtidores de Hongos (Murga)

La murga sigue lejos de aquella murga que supo deleitarnos a principios de siglo, pero este año llegaron al Teatro de Verano con una propuesta que mejora rotundamente lo que habíamos visto en los últimos años.

Nuevamente el gran sustento está en un coro muy bien arreglado y que cantó de maravilla. Leonor Echeverría se pone el cuadro al hombro y con una gran actuación, lleva adelante el espectáculo de manera sobresaliente.

Textualmente se ve un cambio en lo que la murga quiere transmitir, y en la efectividad crece con el paso de los minutos terminando en un altísimo nivel, teniendo en el salpicón uno de los momentos mejor logrados y efectivos.

Sociedad Anónima (Humoristas)

Desde San José, llegaron los humoristas de Carlos Barceló y lograron atrapar al Teatro de Verano a través de mucha risa. Noche redonda (una vez más) de Clever "Pato" Esteche que fue uno de los pilares en cuánto al humor.

En materia de efectividad va de menos a más, logrando en los gauchos patones su mejor momento. Me pasó en el arranque del espectáculo, que debido al mal audio se dificultó la comprensión del los primeros minutos.

A nivel del Concurso Oficial del Carnaval, Sociedad Anónima cubre de manera excelente los rubros lo que sumado a los buenos momentos de humor, lo vuelve un claro favorito.

La Gran Muñeca (Murga)

Una muy buena noche para la murga del Buceo, que contagió principalmente desde un coro impresionante. Abril Pereyra, Alejandro González y Julio Pérez son tres pilares en lo coral, que sumado a los arreglos de Agustín Amuedo, llevan a que sea un deleite escuchar a la murga.

La dupla de las Jimenas volvió a ser efectiva, con momentos de muchísima efectividad como lo fueron el cierre del salpicón y el remate del cuplé de los árboles. De igual manera, por momentos se me hace muy hablado y eso lleva a que se pierda el ritmo que trae la murga.

Es una murga que te atrapa desde lo coral y que cierra una primera ronda posicionándose como uno de los conjuntos que de acá al final del Carnaval va a dar que hablar. A mi gusto, de las mejores que pasó hasta el momento.

