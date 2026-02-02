La Gran Muñeca deleitó con su coro y Sociedad Anónima llenó de humor el Teatro de Verano

Curtidores de Hongos (Murga)

La murga sigue lejos de aquella murga que supo deleitarnos a principios de siglo, pero este año llegaron al Teatro de Verano con una propuesta que mejora rotundamente lo que habíamos visto en los últimos años.

Nuevamente el gran sustento está en un coro muy bien arreglado y que cantó de maravilla. Leonor Echeverría se pone el cuadro al hombro y con una gran actuación, lleva adelante el espectáculo de manera sobresaliente.

Textualmente se ve un cambio en lo que la murga quiere transmitir, y en la efectividad crece con el paso de los minutos terminando en un altísimo nivel, teniendo en el salpicón uno de los momentos mejor logrados y efectivos.

Sociedad Anónima (Humoristas)

Desde San José, llegaron los humoristas de Carlos Barceló y lograron atrapar al Teatro de Verano a través de mucha risa. Noche redonda (una vez más) de Clever "Pato" Esteche que fue uno de los pilares en cuánto al humor.

En materia de efectividad va de menos a más, logrando en los gauchos patones su mejor momento. Me pasó en el arranque del espectáculo, que debido al mal audio se dificultó la comprensión del los primeros minutos.

A nivel del Concurso Oficial del Carnaval, Sociedad Anónima cubre de manera excelente los rubros lo que sumado a los buenos momentos de humor, lo vuelve un claro favorito.

La Gran Muñeca (Murga)

Una muy buena noche para la murga del Buceo, que contagió principalmente desde un coro impresionante. Abril Pereyra, Alejandro González y Julio Pérez son tres pilares en lo coral, que sumado a los arreglos de Agustín Amuedo, llevan a que sea un deleite escuchar a la murga.

La dupla de las Jimenas volvió a ser efectiva, con momentos de muchísima efectividad como lo fueron el cierre del salpicón y el remate del cuplé de los árboles. De igual manera, por momentos se me hace muy hablado y eso lleva a que se pierda el ritmo que trae la murga.

Es una murga que te atrapa desde lo coral y que cierra una primera ronda posicionándose como uno de los conjuntos que de acá al final del Carnaval va a dar que hablar. A mi gusto, de las mejores que pasó hasta el momento.