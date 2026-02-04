Hacete socio para acceder a este contenido

Teatro de bote a bote

Carnaval: dos conjuntos salen a defender el título

La Compañía (Revista), La Nueva Milonga (Murga), Los Rolin (Humoristas), Doña Bastarda (Murga) estarán actuando en el Teatro de Verano.

Doña Bastarda en el Desfile de Carnaval.

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Con entradas prácticamente agotadas, esta noche se celebrará una nueva etapa del Concurso Oficial del Carnaval en el Teatro de Verano, en dónde Los Rolin y Doña Bastarda saldrán a defender el primer premio obtenido en sus categorías el año pasado.

  • 20:30 - La Compañía (Revista)
  • 21:45 - La Nueva Milonga (Murga)
  • 23:00 - Los Rolin (Humoristas)
  • 00:15 - Doña Bastarda (Murga)

Conjuntos que suben al Teatro de Verano

La Compañía (Revista)

El conjunto de Gustavo “Jean Claude” Pérez sale a escena con su espectáculo “La Jaula”, que tendrá los textos de Marcelo Vilariño y las actuaciones de Gabriela Fumía y Sergio “Checho” Hernández.

La Compañía tuvo un gran año en el 2025 y buscará poder presentar un gran espectáculo para volver a meterse de lleno en la pelea de la categoría.

La Nueva Milonga (Murga)

La murga de la Unión sufrió una serie de bajas de cara a este Carnaval, la más notoria la de Claudio Rojo, pero incorporó una figura como Fabrizio Silvera, que hará su debut en la categoría luego de brillar en Los Muchachos.

Los textos del espectáculo son de Marcel Keoroglian, Maximiliano Xicart, Ignacio Talavera, Guillermo Lamolle y Fabrizio Silvera, mientras que los arreglos corales y la dirección escénica están a cargo de Rafael Antognazza.

Los Rolin (Humoristas)

Luego de obtener por primera vez el título de la categoría, el conjunto de Martín Prado buscará reeditar lo logrado el año pasado con su espectáculo “Mundos”, que tiene los textos del propio Prado quien junto a Federico Pereyra realizaron la puesta en escena.

Entre sus figuras, destacan la presencia de Christian da Rosa y de Mauricio “Virgilio” Suárez.

Doña Bastarda (Murga)

Otro conjunto que esta noche saldrá a defender el título obtenido el último Carnaval, con su espectáculo denominado “Patria o Tumba”, en un año que comenzó con polémicas en torno al conjunto por el intento de censura por parte del Inau.

Para este año, la murga logró mantener el plantel que participó del último Carnaval. Los arreglos corales y dirección escénica son de Camila Abellá, quien junto a Emiliano Tuala e Imanol Sibes son los encargados de los textos. Lucía García está a cargo de la puesta en escena.

