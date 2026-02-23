Llamadas de la Costa: ¿qué comparsas ganaron y clasificaron al desfile de Ansina?

Sobre las Llamadas de la Costa

El desfile oficial en Ciudad de la Costa se desarrolló el sábado 21 de febrero por la senda norte de avenida Giannattasio, desde Secco García hasta Almenara. A lo largo de 700 metros, cada comparsa dispuso de hasta 60 minutos para completar su recorrido, con formaciones de entre 90 y 150 integrantes. Desde las 20.30, la avenida se transformó en un río de colores, lonjas y estandartes, con mil sillas gratuitas que se ocuparon por orden de llegada y numerosos vecinos que llevaron las propias para disfrutar el evento con comodidad.

Por primera vez, la Dirección de Carnaval distribuyó 300 localidades de palco entre las diez comparsas concursantes —30 por agrupación— para que pudieran intervenir y ambientar su espacio. Ese gesto sumó al paisaje una escena vibrante: banderas agitadas, carteles personalizados y una hinchada que alentó a cada conjunto a su paso, aportando un clima festivo que acompañó la competencia.

El jurado evaluó cinco rubros: cuerda de tambores, cuerpo de baile, propuesta estética, puesta en escena y visión global. En materia de premios, el primer lugar recibirá 210 mil pesos y el segundo 160 mil, además de remuneraciones que alcanzan a todas las comparsas y contemplan los costos de traslado.

La apertura estuvo a cargo de La Ventolera. También participó como invitada una comparsa integrada por mujeres y disidencias, y cerró, fuera de concurso, la comparsa local Libertambor. La jornada fue televisada por Canal 5.

Con el veredicto ya sobre la mesa, Ciudad de la Costa bajó el telón de su concurso, pero el eco de los tambores seguirá sonando el 6 de marzo en Las Piedras, cuando las clasificadas busquen consagrarse en Ansina.

Fallos

Candonga Africana 506

Lonjas de San Marcos 504

Abran Cancha 474

ADN Yorugua 471

La Liberal 460

Shangrilonja 441

Candombe Rebelión 422

Lonjas de Atlántida 416

Sueño de Comparsa 411

Lonjas de Oro 403