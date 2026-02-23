Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Llamadas | Ciudad de la Costa | Fallos

Carnaval

Llamadas de la Costa: ¿qué comparsas ganaron y clasificaron al desfile de Ansina?

Cinco comparsas se impusieron en el Desfile de Llamadas de la Ciudad de la Costa y competirán el 6 de marzo en Las Piedras junto a las mejores posicionadas de Montevideo.

Llamadas de la Costa: ¿qué comparsas ganaron y clasificaron al Ansina?

Llamadas de la Costa: ¿qué comparsas ganaron y clasificaron al Ansina?

 Intendencia de Canelones
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El redoble de los tambores volvió a marcar el pulso de Ciudad de la Costa el pasado sábado, cuando el Desfile de Llamadas, organizado por la Intendencia de Canelones, definió a sus protagonistas. En una noche de competencia ajustada y emoción sostenida, las cinco comparsas mejor puntuadas aseguraron su lugar en el desfile de Ansina, que se celebrará el 6 de marzo en Las Piedras.

La ganadora fue Candonga Africana de Las Piedras, que alcanzó 506 puntos y se quedó con el primer puesto. La siguieron Lonjas del San Marcos (504), Abran Cancha (474), ADN Yorugua (471) y La Liberal (460). Esas cinco comparsas serán las encargadas de cruzar tambores con las mejor posicionadas de Montevideo en un desfile que promete reunir lo más destacado del candombe metropolitano.

Desde la capital clasificaron Cuareim 1080 (2606 puntos), Valores (2570), Yambo Kenia (2506), Cenceribó (2499) y Lonjas de Ciudad Vieja (2449). Con esa conformación, Ansina congregará a diez conjuntos que llegan respaldados por altos puntajes y por el reconocimiento de sus respectivos públicos.

Sobre las Llamadas de la Costa

El desfile oficial en Ciudad de la Costa se desarrolló el sábado 21 de febrero por la senda norte de avenida Giannattasio, desde Secco García hasta Almenara. A lo largo de 700 metros, cada comparsa dispuso de hasta 60 minutos para completar su recorrido, con formaciones de entre 90 y 150 integrantes. Desde las 20.30, la avenida se transformó en un río de colores, lonjas y estandartes, con mil sillas gratuitas que se ocuparon por orden de llegada y numerosos vecinos que llevaron las propias para disfrutar el evento con comodidad.

Por primera vez, la Dirección de Carnaval distribuyó 300 localidades de palco entre las diez comparsas concursantes —30 por agrupación— para que pudieran intervenir y ambientar su espacio. Ese gesto sumó al paisaje una escena vibrante: banderas agitadas, carteles personalizados y una hinchada que alentó a cada conjunto a su paso, aportando un clima festivo que acompañó la competencia.

El jurado evaluó cinco rubros: cuerda de tambores, cuerpo de baile, propuesta estética, puesta en escena y visión global. En materia de premios, el primer lugar recibirá 210 mil pesos y el segundo 160 mil, además de remuneraciones que alcanzan a todas las comparsas y contemplan los costos de traslado.

La apertura estuvo a cargo de La Ventolera. También participó como invitada una comparsa integrada por mujeres y disidencias, y cerró, fuera de concurso, la comparsa local Libertambor. La jornada fue televisada por Canal 5.

Con el veredicto ya sobre la mesa, Ciudad de la Costa bajó el telón de su concurso, pero el eco de los tambores seguirá sonando el 6 de marzo en Las Piedras, cuando las clasificadas busquen consagrarse en Ansina.

Fallos

Candonga Africana 506

Lonjas de San Marcos 504

Abran Cancha 474

ADN Yorugua 471

La Liberal 460

Shangrilonja 441

Candombe Rebelión 422

Lonjas de Atlántida 416

Sueño de Comparsa 411

Lonjas de Oro 403

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar