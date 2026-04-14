Llega Aterciopelados con su gira "La Pipa de la Paz 30 Años" a Sala del Museo

Andrea Echeverri: la voz rebelde que torció el canon

¿Cómo resumir su increíble ser?

Yo elijo la letra de "Ovarios":

Embed

Hablar de Aterciopelados es hablar de Andrea Echeverri: artista plástica, ceramista, compositora, y sobre todo, una voz que incomoda y transforma.

Antes de que el mainstream latino consolidara discursos de empoderamiento, Andrea ya encarnaba una femineidad real: cruda, irónica, visceral.

En una escena dominada por estándares comerciales —donde figuras como Shakira comenzaban a globalizar el pop latino— Andrea eligió otro camino: el de la disidencia estética y política.

Y fue precisamente esa singularidad la que captó la atención de Gustavo Cerati.

El momento mítico: cuando Cerati eligió a Andrea

Embed

En 1996, durante el legendario MTV Unplugged de Soda Stereo (Comfort y música para volar), Cerati tomó una decisión que alteró el pulso del rock latino: invitar a Andrea a cantar “En la ciudad de la furia”

No fue un gesto menor. Fue una declaración estética: frente al virtuosismo masculino dominante, emergía una voz femenina que no pedía permiso.

La versión —lenta, hipnótica, casi ritual— redefinió la canción y abrió un nuevo clima sonoro en la región.

Ese instante no solo consolidó a Aterciopelados: también amplificó la atención sobre el talento singular de Andrea, cuya interpretación fue descrita como un “puente entre mundos”.

Montevideo: territorio fértil para lo alternativo

La Sala del Museo del Carnaval no es un escenario cualquiera: es un espacio donde conviven tradición y vanguardia, con capacidad para más de mil personas y una energía colectiva que transforma cada show en ritual urbano.

Allí, Aterciopelados desplegará su universo: canciones que mezclan rock, electrónica y raíces latinoamericanas, nacidas en Colombia con una identidad única.

Montevideo, con su sensibilidad melancólica y su apertura cultural, parece el lugar indicado para recibir ese canto.

Tiny Desk: la consagración íntima de una banda eterna

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NPR Music (@nprmusic)

Hace apenas unos días, Aterciopelados volvió a irrumpir en el presente con su participación en el formato Tiny Desk de NPR, un espacio reservado para artistas de relevancia global.

El concierto —acústico, desnudo, casi confesional— recorrió clásicos como Bolero Falaz o El Estuche, reafirmando su vigencia.

Más allá de algunas controversias por la actitud irreverente de Andrea (que no hace más que confirmar su esencia indómita), el video ya acumula miles de visualizaciones y reabre el debate: ¿Qué significa envejecer en el rock sin domesticar el espíritu?

Una flor que sigue creciendo en la grieta

Aterciopelados no llega a Uruguay como una banda nostálgica. Llega como una pregunta.

Como una flor que crece en la grieta del cemento cultural, recordándonos que el arte no es solo entretenimiento: es resistencia, identidad y belleza atípica.

Y Andrea —con su voz poderosa y libre— sigue cantando desde ese lugar donde el rock se vuelve poesía y la poesía, revolución.

Para adquirir entradas, lo podés hacer en este link.

También, Caras y Caretas y Sala del Museo te invitan a participar por el sorteo de entradas y podés hacerlo completando tus datos en este formulario. Sortearemos el 27 de abril en Instagram de Caras y Caretas.