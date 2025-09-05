Producido por el propio MILO J junto a Tatool y Santiago Alvarado, el track funciona como la canción introductoria del disco, que abre el universo conceptual y emocional de esta nueva etapa artística. “BAJO DE LA PIEL” es una canción introspectiva que habla de las marcas invisibles que deja el tiempo, de las memorias heredadas y de la búsqueda de identidad.
Música nueva
MILO J lanza nueva canción: "BAJO DE LA PIEL"
MILO J, una de las voces más influyentes de la nueva generación de artistas argentinos, presenta “BAJO DE LA PIEL”, el primer adelanto de su próximo álbum “LA VIDA ERA MÁS CORTA”.