MILO J lanza nueva canción: "BAJO DE LA PIEL"

En lo visual, las cicatrices son protagonistas: representan una vida larga y tendida que quizás debería haber sido más corta, y funcionan como símbolo de memoria, dolor y transformación.

Sobre el nuevo disco de MILO J

“La vida era más corta” es un disco que mezcla elementos sonoros nacionales con una estética moderna y exportable. Un viaje musical que recorre sonidos folklóricos y tangueros, bandoneones y cánticos originarios, pero sin caer en lo tradicional. Es una obra que abraza la cultura argentina y la trae al presente, reinterpretando las raíces desde un lugar honesto, actual y profundamente emocional.