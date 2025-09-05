Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Milo J | BAJO DE LA PIEL | canción

Música nueva

MILO J lanza nueva canción: "BAJO DE LA PIEL"

MILO J, una de las voces más influyentes de la nueva generación de artistas argentinos, presenta “BAJO DE LA PIEL”, el primer adelanto de su próximo álbum “LA VIDA ERA MÁS CORTA”.

Por Redacción de Caras y Caretas

Producido por el propio MILO J junto a Tatool y Santiago Alvarado, el track funciona como la canción introductoria del disco, que abre el universo conceptual y emocional de esta nueva etapa artística. “BAJO DE LA PIEL” es una canción introspectiva que habla de las marcas invisibles que deja el tiempo, de las memorias heredadas y de la búsqueda de identidad.

El single incluye cánticos de pueblos originarios, que refuerzan la conexión con las raíces y la identidad nacional, y que se entrelazan con una producción moderna, actual, sin perder la esencia local.

El videoclip, dirigido por Alex Aguerri, fue filmado en Santiago del Estero, la provincia más antigua del país, elegida por su carga simbólica como “madre de ciudades” y por su historia de resistencia.

En lo visual, las cicatrices son protagonistas: representan una vida larga y tendida que quizás debería haber sido más corta, y funcionan como símbolo de memoria, dolor y transformación.

Sobre el nuevo disco de MILO J

“La vida era más corta” es un disco que mezcla elementos sonoros nacionales con una estética moderna y exportable. Un viaje musical que recorre sonidos folklóricos y tangueros, bandoneones y cánticos originarios, pero sin caer en lo tradicional. Es una obra que abraza la cultura argentina y la trae al presente, reinterpretando las raíces desde un lugar honesto, actual y profundamente emocional.

Embed - Milo J - Bajo De La Piel (Official Video)

Temas

Dejá tu comentario

