Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Mon Laferte | Femme Fatale | álbum

MÚSICA

Mon Laferte lanza su nuevo álbum Femme Fatale

Con una propuesta arriesgada, oscura y poética, Femme Fatale marca un antes y un después en la obra de Mon Laferte.

mon_laferte_
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Mon Laferte presenta Femme Fatale, su nuevo álbum de estudio, integrado por 14 temas en los que el pop alternativo y el jazz se fusionan para dar forma a un universo sonoro oscuro, elegante y profundamente poético.

El título hace referencia a la figura de la femme fatale: una mujer enigmática, intensa y contradictoria. Tradicionalmente representada como peligrosa dentro de la cultura popular, Laferte adopta esa imagen y la resignifica: poderosa, seductora y consciente de su fuerza. En Femme Fatale, esa energía se transforma en música, confesión y poesía.

En este trabajo, la artista explora un lenguaje híbrido donde las atmósferas densas del jazz dialogan con la frescura del pop alternativo. El resultado es un disco sofisticado y visceral, que combina lo clásico con lo experimental para crear un paisaje sonoro singular.

Femme Fatale

El álbum incluye los sencillos previamente lanzados “Esto Es Amor”, junto a Conociendo Rusia, y “La Tirana”, en colaboración con Nathy Peluso. También presenta nuevas asociaciones artísticas: con el cantautor brasileño Tiago Iorc en “Hasta Que Nos Despierte La Soledad” y con las mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en “My One And Only Love”.

El cierre del disco, “Vida Normal”, ofrece una mirada descarnada sobre la rutina diaria —entre cigarrillos, café, medicinas y agotamiento—, en un equilibrio frágil entre la ironía y la vulnerabilidad. La canción expone la tensión entre la estabilidad que se busca y el caos que habita dentro.

Las letras de Femme Fatale son introspectivas, poéticas y existenciales, escritas en un lenguaje contemporáneo, a veces crudo, siempre emocional. A través de ellas, Mon Laferte convierte lo cotidiano en metáfora política y poética, explorando las fronteras entre lo personal y lo colectivo.

Con este álbum, la artista marca un punto de inflexión en su carrera. Femme Fatale es una propuesta audaz y sombría que reafirma su talento para reinventarse y ampliar los horizontes de la música latinoamericana.

Como cantautora, Mon Laferte consolida su identidad artística: combina palabra, melodía y una mirada propia sobre el mundo. Cada canción funciona como una declaración de principios, una invitación a habitar la vulnerabilidad con coraje, enfrentar los miedos y transformar la intimidad en arte universal.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar