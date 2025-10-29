Mon Laferte lanza su nuevo álbum Femme Fatale

Femme Fatale

El álbum incluye los sencillos previamente lanzados “Esto Es Amor”, junto a Conociendo Rusia, y “La Tirana”, en colaboración con Nathy Peluso. También presenta nuevas asociaciones artísticas: con el cantautor brasileño Tiago Iorc en “Hasta Que Nos Despierte La Soledad” y con las mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en “My One And Only Love”.

El cierre del disco, “Vida Normal”, ofrece una mirada descarnada sobre la rutina diaria —entre cigarrillos, café, medicinas y agotamiento—, en un equilibrio frágil entre la ironía y la vulnerabilidad. La canción expone la tensión entre la estabilidad que se busca y el caos que habita dentro.

Las letras de Femme Fatale son introspectivas, poéticas y existenciales, escritas en un lenguaje contemporáneo, a veces crudo, siempre emocional. A través de ellas, Mon Laferte convierte lo cotidiano en metáfora política y poética, explorando las fronteras entre lo personal y lo colectivo.

Con este álbum, la artista marca un punto de inflexión en su carrera. Femme Fatale es una propuesta audaz y sombría que reafirma su talento para reinventarse y ampliar los horizontes de la música latinoamericana.

Como cantautora, Mon Laferte consolida su identidad artística: combina palabra, melodía y una mirada propia sobre el mundo. Cada canción funciona como una declaración de principios, una invitación a habitar la vulnerabilidad con coraje, enfrentar los miedos y transformar la intimidad en arte universal.