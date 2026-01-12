Comienza a palpitarse lo que será un nuevo Carnaval, que tendrá su inauguración el próximo 22 de enero cuando se desarrolle el Desfile Inaugural. Pero previo a esto, DAECPU anunció que el 20 de enero se estará realizando una nueva edición de la Avant Premiere del Carnaval.
acortando la espera
Avant Premiere del Carnaval: DAECPU confirmó los detalles con invitados especiales
El evento tendrá lugar en el Teatro de Verano el 20 de enero, desde las 20:00 horas. Participarán los últimos primeros premios, Falta y Resto y La Trasnochada.