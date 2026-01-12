Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Daecpu |

acortando la espera

Avant Premiere del Carnaval: DAECPU confirmó los detalles con invitados especiales

El evento tendrá lugar en el Teatro de Verano el 20 de enero, desde las 20:00 horas. Participarán los últimos primeros premios, Falta y Resto y La Trasnochada.

DAECPU confirmó detalles de la Avant Premiere del Carnaval.

 Foto: Teatro de Verano
Comienza a palpitarse lo que será un nuevo Carnaval, que tendrá su inauguración el próximo 22 de enero cuando se desarrolle el Desfile Inaugural. Pero previo a esto, DAECPU anunció que el 20 de enero se estará realizando una nueva edición de la Avant Premiere del Carnaval.

Será la sexta edición de este evento, que tendrá lugar en el Teatro de Verano el martes 20 de enero a partir de las 20:00 horas.

Según informó DAECPU a través de su cuenta oficial, este año participarán los cinco primeros premios del Carnaval pasado, además de dos murgas invitadas; Falta y Resto (que vuelve al Carnaval) y La Trasnochada.

De este manera, los participantes serán:

  • Tabú (Revista)
  • La Sara del Cordón (Soc. negros y lubolos)
  • Los Rolin (Humoristas)
  • Momosapiens (Parodistas)
  • Doña Bastarda (Murga)
  • Falta y Resto (Murga)
  • La Trasnochada (Murga)

Las entradas se venderán en todos los locales Abitab del país y costarán $500 la platea baja, $400 la platea media y $300 la platea alta. Además, los abonados ingresan gratis mostrando el abono en la puerta.

