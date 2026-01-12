Delcy: "Hay un Gobierno que manda en Venezuela, una presidenta encargada y un presidente rehén en EEUU"

En el mismo orden, Rodríguez aseveró que Caracas gobierna "junto al pueblo organizado, junto al poder popular" y avanza "en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para reivindicar y proteger los derechos" de su "amada Venezuela".

Autoproclamación de Trump

En la noche del pasado domingo 11 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó en sus redes sociales una imagen que emula un artículo de Wikipedia, en la que figura como "presidente interino" de Venezuela desde enero de 2026.

Tras la agresión militar contra el territorio venezolano, el líder estadounidense se presentó a sí mismo como "una figura clave" en la gobernanza de la nación bolivariana y afirmó que altos funcionarios de su gestión, como los secretarios de Estado y Guerra, Marco Rubio y Peter Hegseth, le ayudarán en esa tarea.

Estas expresiones fueron rechazadas por Rodríguez, quien la semana anterior aseguró que Venezuela no está siendo gobernada por "ningún agente externo". "El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país; no hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela, es su Gobierno constitucional, es el poder popular consolidado", expresó en una intervención televisada.

El control de la industria petrolera de Venezuela

Del mismo modo, Trump y otros altos cargos de su Gobierno se han arrogado el control unilateral de la industria petrolera venezolana durante tiempo "indefinido", han aseverado que solo Washington autorizará las ventas de crudo procedentes de Venezuela, han declarado que las autoridades venezolanas les han dado una gran cantidad de petróleo y han amenazado con recurrir nuevamente al uso de la fuerza, si no consiguen sus objetivos.

A contrapelo de esas declaraciones, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que está en marcha una negociación con la Casa Blanca para la "venta de volúmenes de crudo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", en estricta observancia de los "criterios de legalidad, transparencia y beneficio" para las dos partes.

"Nosotros aquí tenemos una postura muy clara: que Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica este muy bien determinada en contratos comerciales", dijo, por su lado, la mandataria encargada.