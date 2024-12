No se olviden de Phil y el sonido único que lograba con la batería

En 2022 apareció en la que se anunció como la última gira de su banda, Genesis, cantando y tocando la pandereta mientras su hijo Nic tocaba la batería. A sus 73 años, Collins habla de su carrera musical en el documental Phil Collins: Drummer First, que se estrenó el 18 de diciembre.

Embed - Phil Collins - In the air tonight (live)

“No poder hacerlo fue un shock”

"Todavía no lo he asimilado", dice Collins mientras observa su batería. "Me he pasado toda la vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo fue un shock".

Reflexiona: "Si no puedo hacer lo que hacía tan bien como lo hacía, prefiero relajarme y no hacer nada. Pero si un día me despierto y puedo sujetar un par de palillos, lo intentaré. Pero siento que he gastado mis millas aéreas".

Pero, evidentemente, sigue apasionado, sosteniendo unos palillos mientras comenta: "Es tan extraño sostener un par".

Drumer first

El documental demuestra el impacto de Collins en la música entrevistando a varios colegas músicos que hablaron de su talento e influencia. Varios músicos jóvenes dicen que descubrieron su música a través de un famoso anuncio de chocolate Cadbury's Dairy Milk, en el que aparecía un gorila tocando una de sus canciones más conocidas, "In the Air Tonight". En una escena, Collins recuerda la asombrada reacción de Eric Clapton al oírle tocar la batería: "Joder, ¿qué fue eso?". "No soy un cantante que toca un poco la batería", le respondió. "Soy Phil Collins, y soy baterista."

Su hijo, Nic, también aparece junto a él en el documental, explicando cómo los años de batería habían hecho mella en la columna vertebral y la postura de su padre, creando problemas que requirieron una cirugía mayor de cuello.

Tocó con todos

Collins, que empezó a tocar la batería a los cinco años, ha cosechado grandes éxitos tanto como miembro de Genesis como en solitario, con éxitos como "In the Air Tonight", el single principal de su debut en 1981, Face Value. Ganó un Grammy al Álbum del Año gracias a su tercer disco, No Jacket Required, publicado en 1985 y en el que colaboraron Peter Gabriel, Helen Terry y Sting.

El año pasado, Steve Hackett, compañero de banda de Collins, se emocionó al hablar de los problemas de salud del baterista y afirmó que "no se merece lo que le ha pasado". Por su parte, Collins declaró a BBC Breakfast en septiembre de 2021: "Apenas puedo sostener un palo con esta mano. Así que hay ciertas cosas físicas que se interponen. Estoy un poco impedido físicamente, lo que es muy frustrante porque me encantaría estar jugando ahí arriba con mi hijo".