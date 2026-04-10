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Cultura y espectáculos

en plaza fabini

Orsi, Cosse y numeroso público en el homenaje por los 90 años de Alfredo Zitarrosa

Numeroso público asiste al homenaje a Alfredo Zitarrosa que se realiza en pleno 18 de Julio, frente a la plaza Fabini.

Zitarrosa homenajeado en sus 90 años.

Zitarrosa homenajeado en sus 90 años.
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Por Redacción Caras y Caretas

Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, se desarrolla sobre 18 de Julio, frente a la plaza Fabini, el concierto homenaje por los 90 años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa. Participan también la vicepresidenta Carolina Cosse, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

"Más allá de la política esto es la identidad cultural que es indiscutible y que nos define", dijo el presidente al ser consultado por la prensa.

Participan, entre otros artistas como Garo Arakelián, Maia Castro, Tabaré Cardozo, Cuareim 1080, Martín Ibarburu, Eduardo Larbanois, Luana Persíncula, Numa Moraes, Chacho Ramos, entre otros artistas destacados.

El homenaje dio comienzo con el cuarteto de guitarras liderado por Julio Cobelli —histórica primera guitarra de Zitarrosa—, junto a Leonardo Delgado, Enzo Fernández y Diego Oyhantcabal. La dirección musical está a cargo de Juan Pablo Chapital y Jacinta Bervejillo, con una banda integrada por Federico Araújo (teclados y acordeón), Martín Ibarburu (batería) y Julieta Taramasso (bajo).

Según informó la Intendencia de Montevideo (IM), participan, como artistas invitados, Álvaro Silva (AVR), Camila Ferrari, Carlos Alberto Rodríguez, Chacho Ramos, Cuareim 1080, Dani Umpi & Shuriken, Garo Arakelian, Eduardo Larbanois, Luana, Lucía Romero, Maia Castro, Malena Muyala, Numa Moraes, Sofía Álvez, Tabaré Cardozo, Washington Carrasco & Cristina Fernández.

Concierto homenaje

El concierto es organizado por el Instituto Nacional de Música de la Dirección Nacional de Cultura del MEC, la Sala Zitarrosa de la Intendencia de Montevideo, y la Fundación y el Archivo Zitarrosa. Constituye el principal hito del programa celebratorio por este 90.º aniversario.

El espectáculo integra la dimensión patrimonial del legado de Alfredo Zitarrosa, indica la Intendencia capitalina, sumando a su obra, su voz y el sonido de sus guitarras, la incorporación de materiales documentales —fotografías, registros audiovisuales y sonoros— provenientes del Archivo Zitarrosa.

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