Peces en la Tierra lanza su tercer álbum "La Cáscara"

Grabado en distintos estudios de Montevideo y Canelones, La Cáscara contó con la participación de los integrantes históricos del grupo y de Diego Simón en cello y saxo soprano. La mezcla estuvo a cargo de Álvaro Reyes, mientras que el master fue realizado por el reconocido ingeniero Andrés Mayo, con excepción del tema "Feos", masterizado por Carlos Laurenz. El cuidado artístico también se refleja en el diseño visual, desarrollado por La Galia junto a la diseñadora Pía Rivas y el fotógrafo Alejandro Bibiloni.