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Cultura y espectáculos Peces en la Tierra | álbum | rock

Nuevo disco disponible en plataformas

Peces en la Tierra lanza su tercer álbum "La Cáscara"

La banda montevideana presenta su tercer álbum de estudio, una producción independiente que consolida su identidad sonora y marca un nuevo capítulo en casi dos décadas de trayectoria.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La banda uruguaya Peces en la Tierra estrenó La Cáscara, su tercer trabajo discográfico, disponible en todas las plataformas digitales. Producido por el propio Riobaldo Carvalho, con la coproducción de Diego Novoa y Martín Peyrou, el álbum representa el trabajo más sólido y maduro del grupo, al reunir la experiencia acumulada en sus producciones anteriores y plasmar con mayor claridad el espíritu que ha definido a la banda desde sus inicios.

Grabado en distintos estudios de Montevideo y Canelones, La Cáscara contó con la participación de los integrantes históricos del grupo y de Diego Simón en cello y saxo soprano. La mezcla estuvo a cargo de Álvaro Reyes, mientras que el master fue realizado por el reconocido ingeniero Andrés Mayo, con excepción del tema "Feos", masterizado por Carlos Laurenz. El cuidado artístico también se refleja en el diseño visual, desarrollado por La Galia junto a la diseñadora Pía Rivas y el fotógrafo Alejandro Bibiloni.

Casi veinte años de rock independiente

La historia de Peces en la Tierra comenzó en 2006 y dio su primer paso discográfico en 2010 bajo el nombre Vaso Térmico, con el álbum Punto y Coma. En 2018 adoptó su nombre actual junto con el lanzamiento de El universo se ha puesto de acuerdo, consolidando una propuesta de rock alternativo que privilegia la canción, las guitarras y una lírica de fuerte impronta poética.

Tras el lanzamiento del sencillo "Foto (o nunca pasó)" y su posterior videoclip, la banda llega a La Cáscara como una de las propuestas independientes más consistentes del panorama nacional. La presentación oficial del nuevo disco será el 10 de octubre en Sociedad Urbana Villa Dolores, donde el público podrá conocer en vivo las canciones de esta nueva etapa artística.

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