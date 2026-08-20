La banda uruguaya Peces en la Tierra estrenó La Cáscara, su tercer trabajo discográfico, disponible en todas las plataformas digitales. Producido por el propio Riobaldo Carvalho, con la coproducción de Diego Novoa y Martín Peyrou, el álbum representa el trabajo más sólido y maduro del grupo, al reunir la experiencia acumulada en sus producciones anteriores y plasmar con mayor claridad el espíritu que ha definido a la banda desde sus inicios.
Nuevo disco disponible en plataformas
Peces en la Tierra lanza su tercer álbum "La Cáscara"
La banda montevideana presenta su tercer álbum de estudio, una producción independiente que consolida su identidad sonora y marca un nuevo capítulo en casi dos décadas de trayectoria.