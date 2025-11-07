Premios Graffiti 2025: Florencia Núñez y Eté & Los Problems fueron los grandes ganadores

Mejor libro sobre música uruguaya

Uruguayan locos. Los comienzos del rap en UY - Diego Rocha / Estuario editora

Mejor video de larga duración

360 Show en Vivo Antel Arena -Buitres / MMG

Mejor video clip en vivo

Asesinos son – Chole yBanda Martes 13 / MMG

Mejor video clip

La vida empieza - Jorge Nasser, Fabián Krut, Raúl Castro y Agarrate Catalina / MMG – Director Gabriel Bossio

Mejor edición especial

80 Años - Saldos y Retazos. Vol.1 -Hugo Fattoruso / MMG

Mejor álbum de inspiración religiosa

Un nuevo comienzo - Alvaro Trinidad / Big Sound

Mejor álbum en vivo

La historia de mis canciones -José Carbajal "El Sabalero" / MMG

Mejor álbum de música electrónica

Relámpagos - Goro Gocher / Sondor

Mejor álbum popo

Fe -Florencia Núñez / Little Butterfly Records

Mejor álbum de música instrumental

Montevideano - Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo / Little Butterfly Records

Mejor álbum de tango

Che Papusa dúo…y el tango se hizo mujer - Che Papusa dúo / Uruguay Musical

Mejor álbum de folklore

Clásicos del folklore Uruguayo - Catherine Vergnes / IND

Mejor álbum de candombe fusión

Candombe -Julieta Rada / IND

Mejor álbum de música pop uruguaya y canción urbana

La canción pide la canción tiene - Diego González / Bizarro

Mejor álbum de núsica infantil

La fiesta más alta - Rodolfo Fito Lacava / La Zeta

Mejor álbum de pop alternativo

El misterio de Paul Higgs - Paul Higgs / Indie Folks

Mejor albúm de música tropical

El club de la cumbia - Cumbia Club / MMG

Mejor álbum de metal y hard rock

La razón de ser - Dr. Rocka / Aural

Mejor álbum de hip hop

Kapsula - Knak / IND

Mejor álbum de rock

Plata - Eté y Los Problems / Little Butterfly Records

Mejor single de música electrónica

Te vi - Gia love y Paula Go / Studio101

Mejor single de música urbana

Cristalina - Dostrescinco ft. Zeballos, Balta / Pure Class Music

Mejor single de trap

Lonely - Arquero / Bizarro

Mejor single de regueton

Verano maldito - El Reja ft. Tussiwarriors / MMG

Mejor canción de música trópical

Vidas pasadas -Enzo y La Sub 21 / MMG

Mejor canción de plena

Pa´lante - La Nueva Escuela / MMG

Mejor canción de música popular uruguaya

Va rodando -Franny Glass / Bizarro

Mejor single pop

Las vueltas -Florencia Núñez ft. Jorge Drexler / Little Butterfly Records

Mejor single de rock

En subida - FILO / Bizarro

Premio Graffiti institucional

Montevideo Sonoro. Por dar valor y visibilidad al patrimonio musical de Montevideo

Productor/a del año

Bárbara Jorcin, Tato Cabrera - Corazón de Metal - Bárbara Jorcin / Bizarro

Compositor/a del año

Florencia Núñez - Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records

Solista masculino del año

Matías Valdéz - Cierra los ojos y siente / MMG

Solista femenina del año

Florencia Núñez - Fe / Little Butterfly Records

Banda del año

Eté y Los Problems - Plata / Little Butterfly Records

Mejor artista nuevo

Agustina Giovio - Generación de cristal / Pirca

Mejor EP

Castillos Soho -Nicolás Molina / IND

Tema del año

Las vueltas -Florencia Núñez ft. Jorge Drexler / Little Butterfly Records

Albúm del año

Plata - Eté y Los Problems / Little Butterfly Records

Premio trayectoria

Chacho Ramos

Votación Popular

Tema del año

Se me olvida / Empelotica. La Nueva Escuela

Premio Omar Gutiérrez artista del año

La Nueva Escuela

Premio Graffiti institucional

Gobierno de Canelones. Por la inauguración del Espacio Colón, un centro cultural multidisciplinario que fortalece la cultura local y la innovación tecnológica.

Mención especial del jurado

Municipio de Pando. Colectivo La Cuna. Por la realización de Patrimonio Rock.