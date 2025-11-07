Premios Graffiti 2025: Florencia Núñez y Eté & Los Problems fueron los grandes ganadores

Mejor libro sobre música uruguaya
Uruguayan locos. Los comienzos del rap en UY - Diego Rocha / Estuario editora
Mejor video de larga duración
360 Show en Vivo Antel Arena -Buitres / MMG
Mejor video clip en vivo
Asesinos son – Chole yBanda Martes 13 / MMG
Mejor video clip
La vida empieza - Jorge Nasser, Fabián Krut, Raúl Castro y Agarrate Catalina / MMG – Director Gabriel Bossio
Mejor edición especial
80 Años - Saldos y Retazos. Vol.1 -Hugo Fattoruso / MMG
Mejor álbum de inspiración religiosa
Un nuevo comienzo - Alvaro Trinidad / Big Sound
Mejor álbum en vivo
La historia de mis canciones -José Carbajal "El Sabalero" / MMG
Mejor álbum de música electrónica
Relámpagos - Goro Gocher / Sondor
Mejor álbum popo
Fe -Florencia Núñez / Little Butterfly Records
Mejor álbum de música instrumental
Montevideano - Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo / Little Butterfly Records
Mejor álbum de tango
Che Papusa dúo…y el tango se hizo mujer - Che Papusa dúo / Uruguay Musical
Mejor álbum de folklore
Clásicos del folklore Uruguayo - Catherine Vergnes / IND
Mejor álbum de candombe fusión
Candombe -Julieta Rada / IND
Mejor álbum de música pop uruguaya y canción urbana
La canción pide la canción tiene - Diego González / Bizarro
Mejor álbum de núsica infantil
La fiesta más alta - Rodolfo Fito Lacava / La Zeta
Mejor álbum de pop alternativo
El misterio de Paul Higgs - Paul Higgs / Indie Folks
Mejor albúm de música tropical
El club de la cumbia - Cumbia Club / MMG
Mejor álbum de metal y hard rock
La razón de ser - Dr. Rocka / Aural
Mejor álbum de hip hop
Kapsula - Knak / IND
Mejor álbum de rock
Plata - Eté y Los Problems / Little Butterfly Records
Mejor single de música electrónica
Te vi - Gia love y Paula Go / Studio101
Mejor single de música urbana
Cristalina - Dostrescinco ft. Zeballos, Balta / Pure Class Music
Mejor single de trap
Lonely - Arquero / Bizarro
Mejor single de regueton
Verano maldito - El Reja ft. Tussiwarriors / MMG
Mejor canción de música trópical
Vidas pasadas -Enzo y La Sub 21 / MMG
Mejor canción de plena
Pa´lante - La Nueva Escuela / MMG
Mejor canción de música popular uruguaya
Va rodando -Franny Glass / Bizarro
Mejor single pop
Las vueltas -Florencia Núñez ft. Jorge Drexler / Little Butterfly Records
Mejor single de rock
En subida - FILO / Bizarro
Premio Graffiti institucional
Montevideo Sonoro. Por dar valor y visibilidad al patrimonio musical de Montevideo
Productor/a del año
Bárbara Jorcin, Tato Cabrera - Corazón de Metal - Bárbara Jorcin / Bizarro
Compositor/a del año
Florencia Núñez - Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records
Solista masculino del año
Matías Valdéz - Cierra los ojos y siente / MMG
Solista femenina del año
Florencia Núñez - Fe / Little Butterfly Records
Banda del año
Eté y Los Problems - Plata / Little Butterfly Records
Mejor artista nuevo
Agustina Giovio - Generación de cristal / Pirca
Mejor EP
Castillos Soho -Nicolás Molina / IND
Tema del año
Las vueltas -Florencia Núñez ft. Jorge Drexler / Little Butterfly Records
Albúm del año
Plata - Eté y Los Problems / Little Butterfly Records
Premio trayectoria
Chacho Ramos
Votación Popular
Tema del año
Se me olvida / Empelotica. La Nueva Escuela
Premio Omar Gutiérrez artista del año
La Nueva Escuela
Premio Graffiti institucional
Gobierno de Canelones. Por la inauguración del Espacio Colón, un centro cultural multidisciplinario que fortalece la cultura local y la innovación tecnológica.
Mención especial del jurado
Municipio de Pando. Colectivo La Cuna. Por la realización de Patrimonio Rock.