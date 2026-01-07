Punta del Este se prepara para vivir una semana a puro cine iberoamericano e internacional

Una marca registrada de la propuesta cultural

El lanzamiento oficial tuvo lugar este lunes 5 de enero en la glorieta del puerto, con la presencia de autoridades departamentales y referentes del sector. El director general de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Andrés Rapetti, destacó que el festival es “una marca registrada” de la propuesta cultural del departamento y subrayó su impacto en el turismo y en la generación de empleo. También anunció que el próximo año se pondrá en marcha Maldonado Filma, un fondo destinado a impulsar producciones audiovisuales locales.