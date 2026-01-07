Punta del Este volverá a transformarse en uno de los grandes escenarios culturales del verano con la realización del 28° Festival Internacional de Cine, que se desarrollará entre el sábado 7 y el viernes 13 de febrero.
Más de 45 películas de varios países
Punta del Este se prepara para vivir una semana a puro cine iberoamericano e internacional
Durante siete días, Punta del Este ofrecerá una intensa agenda de proyecciones y actividades en tres espacios emblemáticos: el Teatro Cantegril, Grupocine y el Teatro de Verano Margarita Xirgú.