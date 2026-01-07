Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Punta del Este | cine | Cultural

Más de 45 películas de varios países

Punta del Este se prepara para vivir una semana a puro cine iberoamericano e internacional

Durante siete días, Punta del Este ofrecerá una intensa agenda de proyecciones y actividades en tres espacios emblemáticos: el Teatro Cantegril, Grupocine y el Teatro de Verano Margarita Xirgú.

Lanzamiento del Festival de Cine de Punta del Este
Por Redacción de Caras y Caretas

Punta del Este volverá a transformarse en uno de los grandes escenarios culturales del verano con la realización del 28° Festival Internacional de Cine, que se desarrollará entre el sábado 7 y el viernes 13 de febrero.

El festival contará con una quincena de películas iberoamericanas en competencia en las categorías de Ficción y Documental, además de un destacado panorama internacional con lo más reciente de realizadores de prestigio como Jim Jarmusch y Richard Linklater, y la participación de figuras reconocidas como Gael García Bernal y Antonio San Juan. A ello se sumarán funciones especiales con producciones regionales y la exhibición de cortometrajes de Pantalla Maldonado, una propuesta que busca fortalecer la identidad audiovisual local.

Una marca registrada de la propuesta cultural

El lanzamiento oficial tuvo lugar este lunes 5 de enero en la glorieta del puerto, con la presencia de autoridades departamentales y referentes del sector. El director general de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Andrés Rapetti, destacó que el festival es “una marca registrada” de la propuesta cultural del departamento y subrayó su impacto en el turismo y en la generación de empleo. También anunció que el próximo año se pondrá en marcha Maldonado Filma, un fondo destinado a impulsar producciones audiovisuales locales.

Rapetti remarcó además la llegada de invitados especiales provenientes de México, Chile, Brasil y Centroamérica, así como de ciudades como Viña del Mar, Jujuy, Florianópolis y Monterrey, lo que refuerza la proyección internacional del evento.

Por su parte, la directora artística Daniella Cardarello informó que se inscribieron más de 300 películas y que el interés internacional creció de forma exponencial. Invitó al público a aprovechar una programación única, con títulos que difícilmente se encuentren luego en plataformas o incluso en la región, consolidando al festival como una cita imprescindible para los amantes del cine independiente de calidad.

