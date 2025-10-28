Se publicó el cronograma del Encuentro de Murga Joven 2025

Cronograma
Sábado 1º
20 h La Manija
20:50 h La Samsamsam
21:40 h Ruidos Modestos
22:30 h La Próxima Sale
23:20 h La Gata Mara
Domingo 2
20 h La Nuestra
20:50 h La Pikadita
21:40 h Bochin Sin Che
22:30 h La Resaka Que Te Mantiene
Lunes 3
20 h La Mojarrita
20:50 h Pascualina General de la Nación
21:40 h Corta la Bocha
22:30 h La Peor
Martes 4
20 h Barranca Abajo
20:50 h Conlaprole
21:40 h Tercer Tiempo
22:30 h Mirá Pa'l Obol
Miércoles 5
20 h Se Pudrió la Manzana
20:50 h Quiénes son?
21:40 h La Bajada
22:30 h Amarga Rita
Jueves 6
20 h La Jamona
20:50 h Cual
21:40 h La Planchada de Salomone
22:30 h Me Anotó un Amigo
Viernes 7
20 h Sing a Roos (Cantate un Jaime)
20:50 h Aprietan las Papas
21:40 h Palta y Pesto
22:30 h Gloria Prestada
Sábado 8
20 h Secretos Públicos
20:50 h La Gitana
21:40 h Embajadores del Buen Humor
22:30 h La Clonada
Domingo 9
20 h Mandala por Encomienda
20:50 h Sin Ton Ni Son
21:40 h La Última y Nos Vamo
22:30 h Mala Fama
Lunes 10
20 h La Amanecida
20:50 h Mi Abuela Tiene un Bombo
21:40 h La Pancha
22:30 h La Fragata
Martes 11
20 h El Nuevo Sacrificio del Ciervo Sagrado
20:50 h Aguante el Fasismo
21:40 h Recontra Falsa
22:30 h El Viejo Frac
Miércoles 12
20 h La Relegada
20:50 h La Galponera
21:40 h Lali Mada
22:30 h Nelson Murgon
Jurado
El jurado estará integrado por Nicholas Hugo, por la Gerencia de Festejos y Espectáculos del Departamento de Cultura; Leticia Ramos, por el TUMP (Taller Uruguayo de Música Popular) como Institución coorganizadora del Encuentro; y Amalia Amarillo, por la asamblea de Murga Joven, integrada por los conjuntos inscriptos para el encuentro.