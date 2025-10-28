Hacete socio para acceder a este contenido

Murga Joven | cronograma | Centro Cultural Florencio Sánchez

con entrada libre

Se publicó el cronograma del Encuentro de Murga Joven 2025

La Intendencia de Montevideo dio a conocer el cronograma de actuaciones, que se desarrollarán entre el 1 y el 12 de noviembre en el Centro Cultural Florencio Sánchez.

Encuentro de Murga joven se desarrollará del 1° al 12 de noviembre. 

 Foto: Intendencia de Montevideo
Por Redacción Caras y Caretas

Este sábado 1° de noviembre comienza una nueva edición del Encuentro de Murga Joven, una cita tradicional en el calendario cultural montevideano, con entrada totalmente libre. La Intendencia de Montevideo (IM) publicó el cronograma de actuaciones.

El punto de encuentro será el Centro Cultural Florencio Sánchez, ubicado en la calle Grecia 3281, y el evento extenderá su programación durante casi dos semanas, con actividad ininterrumpida todos los días hasta su cierre, que está fijado para el 12 de noviembre.

Los espectáculos se realizarán en el horario de 19.00 a 23.30 horas. Desde la IM informaron que para garantizar el desarrollo óptimo de las actividades y el ingreso de los conjuntos, "habrá dos cortes de tránsito en las calles Norte América entre Grecia y Chile (para ingreso de conjuntos) y en Grecia entre Norte América e Inglaterra".

Cronograma

Sábado 1º

20 h La Manija

20:50 h La Samsamsam

21:40 h Ruidos Modestos

22:30 h La Próxima Sale

23:20 h La Gata Mara

Domingo 2

20 h La Nuestra

20:50 h La Pikadita

21:40 h Bochin Sin Che

22:30 h La Resaka Que Te Mantiene

Lunes 3

20 h La Mojarrita

20:50 h Pascualina General de la Nación

21:40 h Corta la Bocha

22:30 h La Peor

Martes 4

20 h Barranca Abajo

20:50 h Conlaprole

21:40 h Tercer Tiempo

22:30 h Mirá Pa'l Obol

Miércoles 5

20 h Se Pudrió la Manzana

20:50 h Quiénes son?

21:40 h La Bajada

22:30 h Amarga Rita

Jueves 6

20 h La Jamona

20:50 h Cual

21:40 h La Planchada de Salomone

22:30 h Me Anotó un Amigo

Viernes 7

20 h Sing a Roos (Cantate un Jaime)

20:50 h Aprietan las Papas

21:40 h Palta y Pesto

22:30 h Gloria Prestada

Sábado 8

20 h Secretos Públicos

20:50 h La Gitana

21:40 h Embajadores del Buen Humor

22:30 h La Clonada

Domingo 9

20 h Mandala por Encomienda

20:50 h Sin Ton Ni Son

21:40 h La Última y Nos Vamo

22:30 h Mala Fama

Lunes 10

20 h La Amanecida

20:50 h Mi Abuela Tiene un Bombo

21:40 h La Pancha

22:30 h La Fragata

Martes 11

20 h El Nuevo Sacrificio del Ciervo Sagrado

20:50 h Aguante el Fasismo

21:40 h Recontra Falsa

22:30 h El Viejo Frac

Miércoles 12

20 h La Relegada

20:50 h La Galponera

21:40 h Lali Mada

22:30 h Nelson Murgon

Jurado

El jurado estará integrado por Nicholas Hugo, por la Gerencia de Festejos y Espectáculos del Departamento de Cultura; Leticia Ramos, por el TUMP (Taller Uruguayo de Música Popular) como Institución coorganizadora del Encuentro; y Amalia Amarillo, por la asamblea de Murga Joven, integrada por los conjuntos inscriptos para el encuentro.

