El cantante colombiano Sebastián Yatra regresará a Uruguay el sábado 11 de abril de 2026 para presentarse en el Antel Arena, en el marco de su gira internacional Entre Tanta Gente Tour. La fecha en Montevideo forma parte de una serie de presentaciones que Yatra llevará adelante en distintos países de Latinoamérica.
un reencuentro íntimo
Sebastián Yatra vuelve a Uruguay con su gira "Entre tanta gente tour"
“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad de reconectar”, expresó Sebastían Yatra. Conocé los detalles del espectáculo.