Cultura y espectáculos Sebastián Yatra | Tour |

un reencuentro íntimo

Sebastián Yatra vuelve a Uruguay con su gira "Entre tanta gente tour"

“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad de reconectar”, expresó Sebastían Yatra. Conocé los detalles del espectáculo.

Sebastián Yatra, cantante colombiano.&nbsp;

 Foto: CCO
El cantante colombiano Sebastián Yatra regresará a Uruguay el sábado 11 de abril de 2026 para presentarse en el Antel Arena, en el marco de su gira internacional Entre Tanta Gente Tour. La fecha en Montevideo forma parte de una serie de presentaciones que Yatra llevará adelante en distintos países de Latinoamérica.

El anuncio fue realizado por el propio artista a través de sus redes sociales, luego de un intenso recorrido por Europa durante el último verano, donde actuó en 16 ciudades de España y cerró la gira con un show ante más de 17 mil personas en el Movistar Arena de Madrid.

Reconocido por combinar balada romántica, pop latino y ritmos urbanos, Sebastián Yatra se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina actual. Su carrera reúne más de 37.500 millones de reproducciones a nivel global, supera los 28 millones de oyentes mensuales en Spotify y cuenta con una comunidad de 63,8 millones de seguidores en redes sociales.

Tour íntimo

Según adelanta la información de prensa del evento, Entre Tanta Gente Tour se distingue por un formato más íntimo, en el que cada concierto busca trascender la estructura tradicional del show musical. En ese marco, Yatra no solo interpreta sus canciones, sino que interactúa con el público, escucha historias y da lugar a momentos improvisados que convierten cada presentación en una experiencia singular.

“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad de reconectar”, expresó el cantante al referirse a esta etapa de su carrera, en la que destaca la importancia de detenerse, agradecer y reencontrarse con la gente a través de la música.

Las entradas para el show en Montevideo estarán disponibles a partir del lunes 1.º de diciembre, desde las 10:00 horas, a través de la plataforma Tickantel.

