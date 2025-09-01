Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Tomás Gari | show | Sala Camacuá

"Canciones que nunca haría"

Tomás Gari presenta su segundo disco en Sala Camacuá

El músico presenta oficialmente “Canciones que nunca haría” el viernes 12 de setiembre con un show en el que combinará múltiples géneros y propuestas escénicas.

Tomás Gari

 Foto: difusión
Por Redacción de Caras y Caretas

El próximo viernes 12 de setiembre a las 21 horas, Tomás Gari presentará en la Sala Camacuá su segundo trabajo discográfico, titulado Canciones que nunca haría. El espectáculo, que lleva por nombre Un show que nunca haría, propone un recorrido por un universo sonoro diverso, con influencias que van desde el pop-rock y el trap hasta el R&B, el candombe y la murga.

El artista estará acompañado por una numerosa banda integrada por coristas, guitarras, bajo, piano, teclados, batería, percusión y sección de vientos, lo que permitirá llevar al escenario la riqueza de matices que caracteriza a este nuevo material. Además, la propuesta incluirá momentos performáticos que buscarán reforzar el concepto del disco.

El álbum fue lanzado el 12 de junio de 2025 y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Producido y grabado de forma independiente, contó con la participación de Martín Gari en mezcla y masterización. Según explicó el músico, se trata de un proyecto en el que se desafió a sí mismo a explorar estilos y sensibilidades que habitualmente no aborda.

Tomás Gari y su recorrido

Con seis años de trayectoria, Tomás Gari ya había editado de manera independiente el disco Tierra de Cristal y se presentó en distintas salas del país. Además de su faceta como cantante y compositor, se desempeña como arreglador coral, productor y docente de música. Con esta nueva producción, busca consolidar su camino artístico y ofrecer un espectáculo que combine la fuerza de una gran banda con la calidez de sus composiciones.

