Tomás Gari presenta su segundo disco en Sala Camacuá

El próximo viernes 12 de setiembre a las 21 horas, Tomás Gari presentará en la Sala Camacuá su segundo trabajo discográfico, titulado Canciones que nunca haría. El espectáculo, que lleva por nombre Un show que nunca haría, propone un recorrido por un universo sonoro diverso, con influencias que van desde el pop-rock y el trap hasta el R&B, el candombe y la murga.
