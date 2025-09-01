Tomás Gari presenta su segundo disco en Sala Camacuá

1000365717

Tomás Gari y su recorrido

Con seis años de trayectoria, Tomás Gari ya había editado de manera independiente el disco Tierra de Cristal y se presentó en distintas salas del país. Además de su faceta como cantante y compositor, se desempeña como arreglador coral, productor y docente de música. Con esta nueva producción, busca consolidar su camino artístico y ofrecer un espectáculo que combine la fuerza de una gran banda con la calidez de sus composiciones.