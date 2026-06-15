Nacional volvió a los entrenamientos y la incorporación de Zuculini no está caída

Otros nombres

Además de Zuculini Nacional trabaja para incorporar otros futbolistas. Si bien la prioridad está en arco y se trabaja en la incorporación del arquero de Cerro Porteño Alexis Martín Arias, en la zaga y mediocampo también habrá refuerzos. Jorge Bava ya expresó que se estudian incorporaciones en todas las líneas.

La posibilidad de Alfonso Espino parece enfriarse, ya que el jugador tiene varias ofertas para seguir en Europa y no llegaría al tricolor en este período de pases. Brian Ocampo terminó su vínculo con Cadiz y si bien se manejó su nombre, su futuro estaría en el fútbol mexicano.

Volvió a Los Céspedes

El plantel principal de Nacional volvió a Los Céspedes este lunes para retomar los entrenamientos de cara al segundo semestre del año. Todavía no hay caras nuevas y los 7 futbolistas desafectados, no entrenaron con el resto de sus compañeros.

Nicolás López, Gonzalo Carneiro, Exequiel Mereles, Juan de Dios Pintado, Ignacio Suárez, Jhon Guzmán y Mauricio Vera entrenarán por la tarde con un preparador físico del club.

El resto del plantel el miércoles se instalará en Solanas para realizar una mini pretemporada que incluye al menos dos partidos amistosos antes de regresar a Montevideo.