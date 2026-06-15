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Deportes Nacional | Los Céspedes |

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Nacional volvió a los entrenamientos y la incorporación de Zuculini no está caída

El volante sigue negociando su salida de Racing y si la situación no es sencilla, desde el tricolor aseguran que el jugador va a llegar.

No está caído el pase de Zuculini a Nacional.

No está caído el pase de Zuculini a Nacional.
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Por Gastón García

Cuando todo estaba acordado entre el jugador y Nacional, apareció una complicación para que el tricolor pueda incorporar al argentino Bruno Zuculini. El tema es la desvinculación del volante de Racing de Avellaneda. Si bien no está fácil, desde Nacional consideran que en las próximas horas la situación se va a destrabar y el jugador será tricolor.

Zuculini de 33 años tiene todo arreglado con Nacional y si bien todavía no pudo rescindir, en la interna tricolor están convencidos de que la situación se va a resolver y que el jugador llegará al bolso.

Seguramente haya más capítulos de esta novela. El jugador se quiere ir, Nacional lo quiere, Racing no lo quiere soltar a 6 meses de finalizar su contrato. Esta historia aún no termina.

Otros nombres

Además de Zuculini Nacional trabaja para incorporar otros futbolistas. Si bien la prioridad está en arco y se trabaja en la incorporación del arquero de Cerro Porteño Alexis Martín Arias, en la zaga y mediocampo también habrá refuerzos. Jorge Bava ya expresó que se estudian incorporaciones en todas las líneas.

La posibilidad de Alfonso Espino parece enfriarse, ya que el jugador tiene varias ofertas para seguir en Europa y no llegaría al tricolor en este período de pases. Brian Ocampo terminó su vínculo con Cadiz y si bien se manejó su nombre, su futuro estaría en el fútbol mexicano.

Volvió a Los Céspedes

El plantel principal de Nacional volvió a Los Céspedes este lunes para retomar los entrenamientos de cara al segundo semestre del año. Todavía no hay caras nuevas y los 7 futbolistas desafectados, no entrenaron con el resto de sus compañeros.

Nicolás López, Gonzalo Carneiro, Exequiel Mereles, Juan de Dios Pintado, Ignacio Suárez, Jhon Guzmán y Mauricio Vera entrenarán por la tarde con un preparador físico del club.

El resto del plantel el miércoles se instalará en Solanas para realizar una mini pretemporada que incluye al menos dos partidos amistosos antes de regresar a Montevideo.

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