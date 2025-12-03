Bad Bunny volvió a coronarse: el puertorriqueño recuperó el trono de Spotify 2025

Debí Tirar Más Fotos

Su disco “Debí Tirar Más Fotos” se convirtió, además, en el álbum más reproducido del año a nivel mundial, superando incluso al masivo soundtrack de KPop Demon Hunters y a lanzamientos fuertes de 2024 como los de SZA, Billie Eilish y Sabrina Carpenter.

En Estados Unidos, sin embargo, el ranking cambia: allí Morgan Wallen encabeza la lista de álbumes y Swift vuelve a ocupar el primer puesto entre artistas.

En cuanto a canciones, la corona global quedó para “Die with a Smile”, el dueto de Bruno Mars y Lady Gaga que superó los 1.700 millones de streams. Le siguen “Birds of a Feather” de Eilish, “APT.” de Mars y Rosé, “Ordinary” de Alex Warren y “DtMF” del propio Bad Bunny. En la escena estadounidense, Kendrick Lamar y SZA lideran con “Luther”.

Arts-bad-bunny-JJ-1145x628

El Wrapped 2025 llegó, además, con novedades pensadas para reenganchar a los usuarios después de las quejas del año pasado: regresan los “Top Géneros” y aparecen funciones nuevas como un ranking de fans por artista, una estimación de “edad auditiva” y una herramienta interactiva llamada Wrapped Party, que permite comparar estadísticas con otros usuarios en tiempo real.

Spotify sostiene el 31% del mercado global, ya superó los 713 millones de usuarios y continúa marcando el pulso de un negocio que depende en un 84% del streaming. En ese ecosistema gigantesco, Bad Bunny vuelve a lo más alto, impulsado por un fandom incansable y por la capacidad de dominar la conversación cultural año tras año.