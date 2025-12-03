Bad Bunny volvió a coronarse: el puertorriqueño recuperó el trono de Spotify 2025
Con 19.800 millones de reproducciones globales, Bad Bunny vuelve al puesto que había ocupado entre 2020 y 2022; DTMF es el álbum más escuchado del año.
Con 19.800 millones de reproducciones globales, Bad Bunny vuelve al puesto que había ocupado entre 2020 y 2022, y DTMF es el álbum más escuchado del año.
Suscribite
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
×
Bad Bunny volvió a coronarse en el universo del streaming: el puertorriqueño recuperó el trono de Spotify Wrapped 2025 y desplazó a Taylor Swift, la gran favorita de los últimos dos años. Con 19.800 millones de reproducciones globales, Benito revalida su estatus de fenómeno planetario y vuelve al puesto que había ocupado entre 2020 y 2022, antes de que Swift lo destronara. Este año, retoma la cima.
Spotify presentó este miércoles su tradicional resumen anual.. Además de consagrar nuevamente a Bad Bunny como el artista más escuchado del planeta, el Wrapped confirmó el poder de los nombres que dominan: detrás del puertorriqueño aparecen Taylor Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish.
Debí Tirar Más Fotos
Su disco “Debí Tirar Más Fotos” se convirtió, además, en el álbum más reproducido del año a nivel mundial, superando incluso al masivo soundtrack de KPop Demon Hunters y a lanzamientos fuertes de 2024 como los de SZA, Billie Eilish y Sabrina Carpenter.
En Estados Unidos, sin embargo, el ranking cambia: allí Morgan Wallen encabeza la lista de álbumes y Swift vuelve a ocupar el primer puesto entre artistas.
En cuanto a canciones, la corona global quedó para “Die with a Smile”, el dueto de Bruno Mars y Lady Gaga que superó los 1.700 millones de streams. Le siguen “Birds of a Feather” de Eilish, “APT.” de Mars y Rosé, “Ordinary” de Alex Warren y “DtMF” del propio Bad Bunny. En la escena estadounidense, Kendrick Lamar y SZA lideran con “Luther”.
El Wrapped 2025 llegó, además, con novedades pensadas para reenganchar a los usuarios después de las quejas del año pasado: regresan los “Top Géneros” y aparecen funciones nuevas como un ranking de fans por artista, una estimación de “edad auditiva” y una herramienta interactiva llamada Wrapped Party, que permite comparar estadísticas con otros usuarios en tiempo real.
Spotify sostiene el 31% del mercado global, ya superó los 713 millones de usuarios y continúa marcando el pulso de un negocio que depende en un 84% del streaming. En ese ecosistema gigantesco, Bad Bunny vuelve a lo más alto, impulsado por un fandom incansable y por la capacidad de dominar la conversación cultural año tras año.