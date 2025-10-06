Buitres anunció su nuevo disco que será presentado "a la antigua"

La popular banda de rock uruguayo, Buitres, se presentó el sábado 4 de octubre en SITIO (Velódromo Municipal), espectáculo en el que anunciaron su nuevo disco. Además, entonaron por primera vez uno de los nuevo temas que serán parte de este material.
"Este es un regalito para ustedes, es un tema nuevo", dijo Gabriel Peluffo instantes después de cantar el tema La Imagen, canción que sonó por primera vez en un recital de la banda. Adelantó que el tema es parte del nuevo disco que se llamará "Nido de espinas" y va a estar compuesto por ocho temas.
Pero además, el cantante de Buitres anunció que el nuevo disco tendrá "una pequeña diferencia" respecto a los anteriores. "Lo vamos a presentar con ustedes, los primeros que los van a escuchar van a ser ustedes. Lo vamos a hacer a través de escuchas", reveló.
En cuánto al formato, adelantó que el disco saldrá primero en vinilos y en CD, "a la antigua, como hacíamos siempre, como ustedes lo hicieron", contó Peluffo.