por la cultura

Cámara Uruguaya del Libro premió al libro más vendido y al esfuerzo editorial

La entrega de premios distinguió a los nuevos integrantes de la Legión del Libro, al libro más vendido y al esfuerzo editorial y gráfico.

Cámara del Libro entregó los premios 2025.

Por Fabián Tapia

La Cámara Uruguaya del Libro entregó este martes 16 de diciembre los premios de las categorías Libro de Oro, Legión del Libro y Esfuerzo Editorial y Mérito Gráfico, con los que destaca la labor de difusión del libro y las artes gráficas durante el año. Entre los libros nacionales más vendidos destacan "Los indomables" de Pablo Cohen y "La gran farsa" de Diego Fisher.

En primer lugar, fueron distinguidos los nuevos integrantes de la Legión del Libro, una iniciativa para la difusión y fomento del libro y de estímulo de la cultura a través de este. Fueron integrados a la Legión los miembros del jurado del Premio Bartolomé Hidalgo al Libro Infantil y Juvenil: Nicolás Lauber, Sabrina Pérez, Fidel Sclavo y Silvia Soler. Asimismo, fueron integrados el embajador de España Javier Salido Ortiz y la directora del Centro Cultural de España (CCE), Paula Olivares. Francesco Brasetti, del Instituto Italiano de Cultura, y Gabriel Bonfrisco, presidente del Correo Uruguayo, también recibieron la distinción.

Seguidamente, se hizo entrega del Libro de Oro, distinción para los libros más vendidos en el periodo noviembre 2024-31 de octubre 2025. El galardón en la categoría de Libro Infantil y Juvenil de Autor Uruguayo recayó en "Carbonero querido" del periodista Leonardo Haberkorn. Fue seguido de "Fútbol, garra y corazón". La categoría de Libro Infantil y Juvenil de Autor Extranjero recayó en "Destroza este diario" de Keni Smith.

Libro no ficción

Como Libro de Autor Nacional de Ficción fue premiado "La gran farsa" de Diego Fisher, y como obra de No ficción, también de autor nacional, fue galardonado "Los indomables" de Pablo Cohen.

"Mi nombre es Emilia del Valle" de Isabel Allende recibió el premio en la categoría de Autor Extranjero de Ficción, mientras que en No Ficción fue distinguido "La felicidad más allá de la ilusión" del argentino Gabriel Rolón.

"Guía astrológica 2025" de Lourdes Ferro recibió el premio en Astrología y Horóscopo, mientras que el "Manual de Parrilla del Río de la Plata" de Sebastián Marino recibió el premio de la categoría Gastronomía.

Mientras tanto, el premio al Mérito Gráfico, que se otorga al esfuerzo editorial, recayó en "Naturaleza extravagante. Seres curiosos en Uruguay" de Gustavo Casás y Alejandro Sequeira.

Bicentenario

Especial destaque tuvo la entrega del premio al Esfuerzo Editorial, el que fue entregado a la serie "Colección Bicentenario" de Ediciones de la Banda Oriental (EBO), una serie de libros sobre los 200 años del proceso independentista.

La ceremonia se realizó en la sede del Museo de Artes Decorativas (Palacio Taranco).

