Cámara Uruguaya del Libro premió al libro más vendido y al esfuerzo editorial

La Cámara Uruguaya del Libro entregó este martes 16 de diciembre los premios de las categorías Libro de Oro, Legión del Libro y Esfuerzo Editorial y Mérito Gráfico, con los que destaca la labor de difusión del libro y las artes gráficas durante el año. Entre los libros nacionales más vendidos destacan "Los indomables" de Pablo Cohen y "La gran farsa" de Diego Fisher.
por la cultura
