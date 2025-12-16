Cámara Uruguaya del Libro premió al libro más vendido y al esfuerzo editorial

Libro no ficción

Como Libro de Autor Nacional de Ficción fue premiado "La gran farsa" de Diego Fisher, y como obra de No ficción, también de autor nacional, fue galardonado "Los indomables" de Pablo Cohen.

"Mi nombre es Emilia del Valle" de Isabel Allende recibió el premio en la categoría de Autor Extranjero de Ficción, mientras que en No Ficción fue distinguido "La felicidad más allá de la ilusión" del argentino Gabriel Rolón.

"Guía astrológica 2025" de Lourdes Ferro recibió el premio en Astrología y Horóscopo, mientras que el "Manual de Parrilla del Río de la Plata" de Sebastián Marino recibió el premio de la categoría Gastronomía.

Mientras tanto, el premio al Mérito Gráfico, que se otorga al esfuerzo editorial, recayó en "Naturaleza extravagante. Seres curiosos en Uruguay" de Gustavo Casás y Alejandro Sequeira.

Bicentenario

Especial destaque tuvo la entrega del premio al Esfuerzo Editorial, el que fue entregado a la serie "Colección Bicentenario" de Ediciones de la Banda Oriental (EBO), una serie de libros sobre los 200 años del proceso independentista.

La ceremonia se realizó en la sede del Museo de Artes Decorativas (Palacio Taranco).