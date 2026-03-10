Hacete socio para acceder a este contenido

"Doña Flor y sus dos maridos" vuelve al teatro en versión musical a 60 años de su historia

La icónica obra Doña Flor y sus dos maridos se presentará en el Teatro Stella D’Italia con varias funciones previstas para los días 13, 14, 15, 21 y 22 de marzo

Uno de los relatos más emblemáticos de la literatura latinoamericana vuelve a los escenarios en Montevideo con una propuesta renovada. “Doña Flor y sus dos maridos” regresa en formato musical al Teatro Stella D’Italia.

 difusión
Nueva adaptación

La nueva adaptación propone una versión vibrante y contemporánea del clásico creado por el escritor brasileño Jorge Amado, con más de 20 artistas en escena, música original y banda en vivo. La propuesta apuesta por una estética colorida y sensual que evoca la atmósfera de Bahía y su herencia afrobrasileña.

La historia sigue a Florípedes Guimarães, conocida como Doña Flor, una mujer que queda atrapada entre dos amores opuestos. Por un lado está Vadinho, su marido apasionado, mujeriego y desbordante, cuya muerte deja un vacío difícil de llenar. Por otro, el correcto doctor Teodoro Madureira, un hombre metódico y respetable que representa la estabilidad, aunque no logra despertar en ella la misma intensidad emocional.

El conflicto adquiere un giro inesperado cuando Vadinho regresa del más allá y solo Doña Flor puede verlo. Entre la nostalgia, el deseo y lo sobrenatural, la protagonista deberá convivir con ambos mundos, en una historia donde lo cotidiano y lo fantástico se mezclan con humor, sensualidad y emoción.

La puesta cuenta con Jimena Siri en el papel de Doña Flor y Rodrigo Garmendia como Vadinho, acompañados por un elenco que reúne a intérpretes con experiencia en el teatro musical. Varios de ellos han participado en reconocidas producciones del género, lo que aporta un sólido trabajo escénico, vocal y coreográfico.

Funciones

Las funciones están previstas para los días 13, 14, 15, 21 y 22 de marzo a las 21:00 horas en el teatro ubicado en la esquina de Mercedes y Tristán Narvaja. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma RedTickets, con promociones limitadas disponibles. Con una puesta de gran despliegue visual y musical, la obra propone revisitar un clásico que sigue explorando preguntas universales: ¿se puede amar a dos personas al mismo tiempo?, ¿qué pesa más, la pasión o la estabilidad?

Temas

Dejá tu comentario

