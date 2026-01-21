Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Carnaval 2026 | desfile inaugural |

Para disfrutar

El Carnaval 2026 comienza con el Desfile Inaugural y una agenda que se extiende por semanas

El Desfile Inaugural abre este jueves el Carnaval 2026 en Montevideo. Luego llegarán las escuelas de samba, el concurso oficial y las tradicionales llamadas.

A punto de comenzar: Carnaval 2026

A punto de comenzar: Carnaval 2026

 Intendencia de Montevideo
Montevideo vivirá este jueves 22 de enero el inicio formal del Carnaval 2026 con el tradicional Desfile Inaugural, una instancia que marca el comienzo de la etapa más intensa de la mayor fiesta popular del país. El desfile recorrerá la avenida 18 de Julio desde Plaza Independencia hasta Plaza Cagancha y reunirá a los principales conjuntos carnavaleros.

La actividad comenzará desde la tarde con la habilitación de los espacios para el público, mientras que el pasaje de las agrupaciones está previsto para alrededor de las 19:30. Durante varias horas, la avenida principal de la ciudad será escenario de un espectáculo que combina música, humor, crítica y tradición.

Concurso Oficial de Carnaval 2026

Por el recorrido desfilarán murgas, parodistas, revistas, humoristas y sociedades de negros y lubolos que formarán parte del Concurso Oficial de Carnaval 2026. Para muchos conjuntos, el Desfile Inaugural funciona como la primera gran vidriera ante el público antes del inicio de las etapas en el Teatro de Verano.

El evento podrá seguirse de manera gratuita desde las veredas de 18 de Julio. También se dispusieron palcos y sectores preferenciales pagos, principalmente en la zona de Plaza Cagancha, aunque las entradas para estos espacios ya se encuentran agotadas. Además, el desfile será transmitido por TV Ciudad y por streaming a través de Antel TV.

Como ocurre cada año, la realización del desfile implicará cambios en la circulación. La Intendencia de Montevideo informó que desde el mediodía del jueves 22 la avenida 18 de Julio permanecerá cerrada al tránsito entre Plaza Independencia y Ejido, con una interrupción que se extenderá durante gran parte de la noche. El transporte colectivo urbano circulará por desvíos establecidos en calles paralelas y se habilitarán paradas provisorias.

Tras el Desfile Inaugural, el calendario del Carnaval continuará sin pausas. El viernes 23 de enero será el turno del Desfile de Escuelas de Samba, nuevamente por 18 de Julio. El lunes 26 comenzará el Concurso Oficial de Carnaval en el Teatro de Verano Ramón Collazo, uno de los ejes centrales de la fiesta. Más adelante, el viernes 6 y el sábado 7 de febrero, se desarrollará el Desfile de Llamadas por la calle Isla de Flores, uno de los eventos más convocantes y emblemáticos del Carnaval montevideano.

