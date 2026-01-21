El Carnaval 2026 comienza con el Desfile Inaugural y una agenda que se extiende por semanas

El evento podrá seguirse de manera gratuita desde las veredas de 18 de Julio. También se dispusieron palcos y sectores preferenciales pagos, principalmente en la zona de Plaza Cagancha, aunque las entradas para estos espacios ya se encuentran agotadas. Además, el desfile será transmitido por TV Ciudad y por streaming a través de Antel TV.

Como ocurre cada año, la realización del desfile implicará cambios en la circulación. La Intendencia de Montevideo informó que desde el mediodía del jueves 22 la avenida 18 de Julio permanecerá cerrada al tránsito entre Plaza Independencia y Ejido, con una interrupción que se extenderá durante gran parte de la noche. El transporte colectivo urbano circulará por desvíos establecidos en calles paralelas y se habilitarán paradas provisorias.

Tras el Desfile Inaugural, el calendario del Carnaval continuará sin pausas. El viernes 23 de enero será el turno del Desfile de Escuelas de Samba, nuevamente por 18 de Julio. El lunes 26 comenzará el Concurso Oficial de Carnaval en el Teatro de Verano Ramón Collazo, uno de los ejes centrales de la fiesta. Más adelante, el viernes 6 y el sábado 7 de febrero, se desarrollará el Desfile de Llamadas por la calle Isla de Flores, uno de los eventos más convocantes y emblemáticos del Carnaval montevideano.