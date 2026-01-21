Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo energía renovable |

Gesto de solidaridad

China activó ayuda emergente a Cuba por millones de dólares y miles de toneladas de arroz

China anunció una asistencia financiera y alimentaria para Cuba en medio de su compleja situación económica.

China reafirmó la cooperación y los vínculos bilaterales con Cuba.

China reafirmó la cooperación y los vínculos bilaterales con Cuba.

 Presidencia de Cuba
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Gobierno de China aprobó una nueva ronda de ayuda emergente a Cuba que incluye una asistencia financiera por 80 millones de dólares y un donativo de 60.000 toneladas de arroz, en un gesto de solidaridad frente a la profunda crisis económica y energética que atraviesa la isla.

La decisión fue confirmada por el embajador chino en La Habana, Hua Xin, durante un encuentro con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en el Palacio de la Revolución. El diplomático informó que recibió instrucciones directas de su Gobierno para trasladar oficialmente esta determinación a las autoridades cubanas.

Donativo

Díaz-Canel destacó que Hua Xin participó el lunes en la entrega de la primera parte de un donativo previo de 30.000 toneladas de arroz, también aprobado por Pekín, lo que evidencia la continuidad del apoyo chino en un contexto especialmente complejo para el país caribeño.

Cuba enfrenta una grave situación económica, marcada por la escasez de productos básicos, una crisis energética derivada de la falta de combustibles y frecuentes averías en centrales eléctricas con décadas de explotación, que provocan prolongados apagones diarios. A esto se suman una elevada inflación, contracción económica y una creciente dolarización, asociadas al impacto de la pandemia de covid-19, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y dificultades internas en la política económica y monetaria.

Necesidades urgentes

De acuerdo con datos oficiales, la economía cubana se contrajo un 1,1 % en 2024 y acumula una caída del 11 % en los últimos cinco años. En este escenario, la ayuda aprobada por China contempla la adquisición de equipamiento eléctrico y la atención de otras necesidades urgentes.

Durante el encuentro, Hua Xin también informó sobre recientes intercambios entre autoridades de ambos países, incluidos diálogos con el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y con el enviado especial chino para América Latina y el Caribe, Qiu Xiaoqi. Además, reseñó reuniones con ministros y altos funcionarios cubanos en las que se abordó la situación económica y el estado del sistema electroenergético nacional.

Energía renovable

El diplomático señaló asimismo la decisión del liderazgo chino de ajustar las modalidades de ejecución de proyectos vinculados a donativos en energía renovable, como los 200 MW en energía solar fotovoltaica y la entrega de 5.000 kits de paneles solares para viviendas aisladas, definiendo una empresa ejecutora en coordinación con las autoridades cubanas.

Al recibir al embajador, Díaz-Canel subrayó el buen estado de las relaciones bilaterales y agradeció el respaldo de China, destacando también los avances conjuntos en áreas como la transformación digital, la televisión en alta definición y otras tecnologías, en el marco de una cooperación que ambas partes consideran estratégica.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar