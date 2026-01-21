Emiliano Brancciari se tatuó el pañuelo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

El tatuaje también llega en un momento significativo de su carrera artística. No Te Va Gustar celebra 30 años de trayectoria con una extensa gira internacional que convoca a públicos de distintas generaciones y reafirma su lugar central en el rock rioplatense. A esto se suma el reciente lanzamiento de Florece en el Caos, un álbum que inaugura una nueva etapa creativa y que será presentado en escenarios de América y Europa durante 2026.

En paralelo, Brancciari continúa desarrollando su proyecto solista. El jueves 12 de febrero de 2026 se presentará en La Trastienda de Buenos Aires con La Sombra en Luz, un espectáculo íntimo que recorre su obra personal y propone un viaje por distintos climas musicales y emocionales.