Parlamento Europeo frena acuerdo Unión Europea-Mercosur y lo envía a la Justicia

El Parlamento Europeo ha decidido remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria evalúe su compatibilidad con los tratados de la UE. Esta decisión, tomada por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, efectivamente paraliza el proceso de tramitación del acuerdo hasta que los jueces del TJUE emitan su veredicto.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Cuestiona la legalidad
La moción aprobada por el Parlamento Europeo plantea dudas sobre la validez legal del mecanismo de reequilibrio que forma parte del acuerdo, el cual ha generado inquietud entre varios diputados sobre su posible impacto en la autonomía regulatoria de la Unión Europea. Además, los parlamentarios han expresado sus preocupaciones respecto a la base legal seleccionada para la aprobación del acuerdo, que permitiría que los capítulos centrados en el comercio sean ratificados sin la necesidad de la aprobación de los parlamentos nacionales.
"Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas", criticó un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill. El ejecutivo europeo puede no obstante aplicar el acuerdo de forma provisional.
Posibles consecuencias políticas
La decisión de remitir el acuerdo al TJUE implica un importante retraso en su ratificación, ya que la corte comunitaria puede tardar entre 18 y 24 meses en pronunciarse sobre la cuestión, aunque podría dar prioridad a la solicitud si lo considera necesario. Varios miembros del Parlamento Europeo habían advertido previamente que el voto sería muy ajustado y alertaron sobre las consecuencias políticas de esta demora, especialmente considerando las amenazas arancelarias emitidas por Donald Trump, quien ha amenazado con sanciones contra los países europeos debido al envío de tropas a Groenlandia.
Francia lidera bloque opositor
El acuerdo fue firmado el sábado 17 de enero en Asunción, tras 25 años de negociación entre ambos bloques regionales. Para ello viajó expresamente a Paraguay la jefa de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.
Francia lidera el bloque de países europeos que se oponen al acuerdo con el Mercosur. En esa posición se han expresado también Polonia e Irlanda.
El 9 de enero los embajadores de cada país aprobaron por mayoría la firma del acuerdo, y encomendaron a la Comisión Europea a firmarlo en Asunción, lo que se concretó el 17 de enero.
Ahora se inicia el proceso de ratificación parlamentaria por parte de Europa y los países socios del Mercosur.