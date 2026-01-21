Parlamento Europeo frena acuerdo Unión Europea-Mercosur y lo envía a la Justicia

Posibles consecuencias políticas

La decisión de remitir el acuerdo al TJUE implica un importante retraso en su ratificación, ya que la corte comunitaria puede tardar entre 18 y 24 meses en pronunciarse sobre la cuestión, aunque podría dar prioridad a la solicitud si lo considera necesario. Varios miembros del Parlamento Europeo habían advertido previamente que el voto sería muy ajustado y alertaron sobre las consecuencias políticas de esta demora, especialmente considerando las amenazas arancelarias emitidas por Donald Trump, quien ha amenazado con sanciones contra los países europeos debido al envío de tropas a Groenlandia.

Francia lidera bloque opositor

El acuerdo fue firmado el sábado 17 de enero en Asunción, tras 25 años de negociación entre ambos bloques regionales. Para ello viajó expresamente a Paraguay la jefa de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.

Francia lidera el bloque de países europeos que se oponen al acuerdo con el Mercosur. En esa posición se han expresado también Polonia e Irlanda.

El 9 de enero los embajadores de cada país aprobaron por mayoría la firma del acuerdo, y encomendaron a la Comisión Europea a firmarlo en Asunción, lo que se concretó el 17 de enero.

Ahora se inicia el proceso de ratificación parlamentaria por parte de Europa y los países socios del Mercosur.