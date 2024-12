El cineasta Fede Álvarez, el primer uruguayo en la carrera por los Globos de Oro

Esta película, que se integra a una saga histórica que se inició en 1979 con “Alien” (o “Alien: el octavo pasajero”) del gran Ridley Scott, compite ahora por la estatuilla a Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla, ya que tras su estreno recaudó la friolera de 350 millones de dólares aproximadamente.

Se abren las apuestas

La ceremonia de estos Globo de Oro 2025 se realizará en Los Ángeles, California, y contará con la conducción del comediante Nikki Glaser.

Tras conocerse ayer la lista completa de nominados, los cinéfilos y críticos ya comenzaron a hacer sus cálculos y apuestas.

La película que recibió más nominaciones fue la francesa “Emilia Pérez”, que aborda en clave musical la vida de un narcotraficante mexicano que cambia de sexo. Y todos ya la dan como la gran favorita.

En esta competitiva carrera, a “Emilia Pérez” le sigue “The Brutalist” con siete nominaciones y “Cónclave” con seis.

"Anora", la historia de una stripper neoyorquina que se enamora del hijo de un acaudalado oligarca ruso, y “The Substance” ("La sustancia"), el "horror corporal" de Demi Moore, obtuvieron cinco menciones.

Selena Gómez fue nominada como mejor actriz de reparto por su papel secundario en "Emilia Pérez" y competirá en esa misma categoría con Ariana Grande, quien hizo su gran debut en el cine con”Wicked”, filme que también obtuvo 5 nominaciones.

Aquí está la posta: todos los nominados

Película dramática

• The Brutalist

• A Complete Unknown

• Conclave

• Dune: Part Two

• Nickel Boys

• September 5

Película de comedia o musical

• "Anora"

• Challengers

• "Emilia Pérez"

• A Real Pain

• The Substance

• Wicked

Logro cinematográfico de taquilla

• Alien: Romulus

• Beetlejuice Beetlejuice

• Deadpool & Wolverine

• Gladiator II

• Inside Out 2 ("Intensa-Mente 2" o "Del revés 2")

• Twisters ("Tornados")

• Wicked

• The Wild Robot ("Robot salvaje")

Película de habla no inglesa

• All We Imagine as Light ("La luz que imaginamos", EE.UU., Francia e India)

• "Emilia Pérez" (Francia)

• Ainda Estou Aqui ("Aún estoy aquí"; Brasil)

• Pigen med nålen (The Girl with the Needle, Polonia, Suecia, Dinamarca)

• Dane-ye anjir-e ma'abed ("La semilla de la higuera sagrada", Francia y Alemania)

• Vermiglio (Italia)

Película animada

• Flow

• Inside Out 2

• Memoir of a Snail

• Moana 2

• Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

• The Wild Robot

Mejor actriz, drama

• Angelina Jolie, Maria ("Maria Callas")

• Nicole Kidman, Babygirl

• Tilda Swinton, "La habitación de al lado"

• Fernanda Torres, "Aún estoy aquí"

• Pamela Anderson, The Last Showgirl

• Kate Winslet, "Lee"

Mejor actor, drama

• Adrien Brody, The Brutalist

• Timothée Chalamet, "Un completo desconocido"

• Daniel Craig, Queer

• Colman Domingo, Sing Sing

• Ralph Fiennes, "Cónclave"

• Sebastian Stan, The Apprentice

Mejor actriz, musical o comedia

• Amy Adams, Nightbitch

• Cynthia Erivo, Wicked

• Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

• Mikey Madison, "Anora"

• Demi Moore, "La sustancia"

• Zendaya, "Desafiantes"

Mejor actor, musical o comedia

• Jesse Eisenberg, "Un dolor real"

• Hugh Grant, Heretic

• Gabriel LaBelle, Saturday Night

• Jesse Plemons, Kinds of Kindness

• Glen Powell, Hit Man

• Sebastian Stan, A Different Man

Mejor actriz de reparto

• Ariana Grande, Wicked

• Felicity Jones, The Brutalist

• Isabella Rossellini, "Cónclave"

• Margaret Qualley, "La sustancia"

• Selena Gomez, "Emilia Pérez"

• Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Mejor actor de reparto

• Denzel Washington, "Gladiador II"

• Edward Norton, "Un completo desconocido"

• Guy Pearce, The Brutalist

• Jeremy Strong, "El aprendiz"

• Kieran Culkin, "Un dolor real"

• Yura Borisov, "Anora"

Mejor serie de televisión, drama

• The Diplomat

• Mr. & Mrs. Smith

• Shogun

• Slow Horses

• Squid Game

• The Day of the Jackal

Mejor serie de televisión, musical o comedia

• Abbott Elementary

• The Bear

• Hacks

• Nobody Wants This

• Only Murders in the Building

• The Gentleman