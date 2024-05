Festival de Cannes 2024: violaciones, protestas, alfombra roja y cine

Es cierto, las notas “más leídas” -ese dato que tanto obsesiona a los medios que cifran sus éxitos en la cantidad clics- quizás ya sean las que repasan los primeros pasajes de famosos por la alfombra roja. Otros citarán la merecida Palma de Oro de Honor que el festival le entregó a la actriz Meryl Streep, ante una Juliette Binoche, quien dijo a la homenajeada: “Has cambiado nuestra forma de ver a las mujeres en el cine y de vernos a nosotras mismas”.

Lo que no todos cuentan es que desde antes de inaugurarse, los trabajadores del festival, que cuentan con apoyo de centrales sindicales como la poderosa UGT, volvieron a presentar sus reclamos por las condiciones laborales, los contratos eventuales, entre los que se incluyen a los proyectoristas. En la pasada edición ocurrió algo similar, pero la situación no cambió. Por tanto, los reclamos no solo quedarían en comunicados y manifestaciones, sino que se maneja la posibilidad de ir a una huelga. Es que el arte del capitalismo del arte también hace de las suyas, y se pliega a la tan nefasta precarización del trabajo.

Otro tema candente

Cannes 2024 suele ser también una caja de resonancia para temas de la agenda geopolítica y social.

Quizás los y las lectores recuerden que en la edición de 2019 se programó “Que sea ley”, documental de Juan Solanas, y el festival invitó a varias referentas de la denominada Marea Verde en medio de la discusión parlamentaria por el aborto legal en la Argentina.

Y este año se sumó, casi a último momento, el cortometraje “Moi aussi” (Me Too), en el que la directora, guionista, actriz y activista Judith Godrèche denuncia los abusos en la industria audiovisual francesa que alguna vez tuvo en el foco de la tormenta a cineastas como Benoît Jacquot, Jacques Doillon, Philippe Garrel. Ahora estas denuncias alcanzan al actual director del Centro Nacional de Cine e imágenes animadas (CNC), Dominique Boutonnat, quien está por enfrentar a los tribunales de la Justicia francesa. El asunto es que este buen hombre, pese a las protestas y denuncias, se sigue negando a renunciar.

A esto hay que agregar que en los principales enclaves del festival se esperan varias manifestaciones, tanto por este tema, como contra Israel.

Y además, hay cine para ver

Este año, la grilla del festival, tanto la que incluye solo exhibiciones como la que tiene títulos en competencia, tendrá producciones de gran interés para los cinéfilos.

Uno de los títulos, que está en la llamada Competencia Oficial, es “Megalópolis”, la megarealización futurista del gran Francis Ford Coppola, quien la financió vendiendo parte de sus propiedades rurales dedicadas a los viñedos.

También, claro, hay los títulos hollywoodenses que aspiran a ser megaéxitos de taquilla, como “Furiosa: de la saga de Mad Max”, está “Horizon”, que promete inaugurar una saga de westerns protagonizados y dirigidos por el inoxidable Kevin Costner.

La lista de atractivos cinematográficos se engrosa con el documental de Oliver Stone sobre el Lula da Silva; el film de no ficción de Sergei Loznitsa, “The Invasion”, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania; “La belle de Gaza”, de Yolande Zauberman, que narra una historia de travestis y transexuales que viven en Gaza y Tel Aviv; o la historia del ascenso del señor Donald Trump y su séquito familiar, que dirigió el realizador iraní Ali Abassi bajo el título “The Apprentice”.

Uruguay también marca presencia

Como informó hace ya algunas semanas la Agencia del Cine y del Audiovisual del Uruguay (ACAU), la película “Simón de la montaña”, del director Federico Luis, una coproducción entre Argentina, Chile y Uruguay, del productor uruguayo Ignacio García Cucucovich (Mother Superior) fue seleccionada en la Semana de la crítica del Festival de Cannes 2024.

La Semana de la crítica es una sección paralela no-competitiva del Festival de Cannes. Propone una selección internacional de primer y segundo largometraje de directores de todo el mundo y se ha mantenido fiel a su tradición de descubrir nuevos talentos.

La Semana Internacional de la Crítica presenta una programación muy selectiva de sólo siete largometrajes y siete cortometrajes para que las películas puedan tener una mayor visibilidad.

La obra contará con exhibiciones oficiales en el Festival y en el mercado, haciendo visible una vez más el reconocimiento a los aportes del talento artístico y técnico uruguayo a nivel de Festivales del mayor nivel internacional.

Además, nuestro país está, literalmente, anclado en el puerto de Cannes. Hasta allí llegó el barco del José Ignacio International Film Festival (JIIFF), y en ese turístico enclave la ACAU realizará contactos con empresas y productores para conseguir apoyos para el cine local.