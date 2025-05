Gabriel Peluffo, el tango y una pesadilla con once fantasmas celestes

Seguir los hilos de esa(s) historia(s) merece unas líneas aparte. Lo que importa acá es que este jueves (22 de mayo), Peluffo subirá al escenario de la Sala Zitarrosa, a las 21 horas, con su proyecto de tangos y milongas. El concierto será parte del cierre de la agenda de actividades del Mercado de Música Uruguay Musical 2025.

Con maestros de las artes tangueras

En este concierto, explicó Gabriel Peluffo a Caras y Caretas, actuará con los músicos que ya forman su banda tanguera. "Además tendré como invitada nada menos que a Gabriela Morgare, con quien interpretaré algunos temas del repertorio. Y previo a esta presentación actuará Pilar Apesetche".

La banda que es parte de este proyecto tanguero "está integrada por Julio Cobelli y Andrés Poly Rodríguez en guitarras, y Néstor Vaz en bandoneón": dos generaciones y tres virtuosos que aportan sensibilidad y experiencia a los armados de repertorios, a las búsquedas interpretativas, y a convertir las performances en ese fascinante cruce de tradiciones y nuevos lenguajes.

_DSC0504.jpg Foto: A. Laluz

Y fueron los hermanos Cordone

La historia de este proyecto tanguero y milonguero, contó Peluffo, tiene muchos años. Desde el año 2016 que viene compartiendo la escena con figuras de la guitarra oriental, como el prócer Julio Cobelli y virtuosos de generaciones más jóvenes, como Guzmán Mendaro o Poly Rodríguez, entre otros.

Y fue en 2018 que, tras intensas sesiones en el legendario estudio El Abasto, en Buenos Aires, le dio forma al disco "De barro y asfalto", editado con el sello Bizarro Records. Y no paró.

La grabación en la capital porteña, recordó, se enriqueció con regresos a Montevideo, reescuchas de las tomas realizadas, aprendizajes con Cobelli, toques con el quinteto La Mufa, con la Filarmónica de Montevideo.

Fue todo un proceso de aprendizaje, en el que jugaron también un papel importante los hermanos Carlos y Jorge Cordone: "Son dos guitarristas notables, que siguen en actividad y que tocaron nada menos que con Edmundo Rivero. Ellos fueron piezas clave en el proceso de grabación del disco", para capturar las formas de interpretar cada canción, como componer los personajes vocales, conocer el peso de la historia de cada tema.

El aprendizaje es continuo, reconoció; crece con cada actuación, con el trabajo de selección y estudio del repertorio, con los ensayos, pero también con la escucha de otros intérpretes, como cantantes de la talla de Ricardo Olivera.

Once fantasmas celestes

Además de este concierto en Sala Zitarrosa, la historia tanguera de Peluffo sumó otro capítulo. El 6 de mayo de este año se estrenó un video con un tango muy especial, arreglado por Franco Polimeni.

"Esto fue así. Esta realización forma parte de una serie que se llama "1930", que sale por la plataforma Ceibal, que hace referencia a ese año histórico, cuando se juega el primer mundial acá, y, en la final, Uruguay le gana a la selección Argentina. Resulta que una de las tías de China Zorrilla [Mirta Muñoz del Campo de Behrens, cuñada de José Luis Zorrilla de San Martín] escribió esa letra, 'Eleven Orientales' [once orientales] después de esa legendaria final. Y ella la cantaba en las comidas y reuniones familiares, entre amigos, quienes no demoraron en estimularla a que le diera mayor difusión. Y así fue. Ella fue a cantarla por las radios y en su época ganó mucha notoriedad".

La letra, cargada de picardía, "le tomaba el pelo a los argentinos y cuenta que el técnico de esa selección tenía pesadillas con los 'once fantasmas celestes' que 'me vienen a atormentar, me atragantan con bananas, me hacen moñas y piruetas'".

Ahora, esta canción que sobrevivió por vía oral y algunos rastros documentales, tiene su versión con la voz de Gabriel Peluffo, y que, como confirmó el sello MMG, se convierte en el primer simple de su próximo disco.