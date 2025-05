Lanzamiento y Música: El síndrome del impostor según Federico Deutsch

En el caso de Deutsch, lo tomo como un guiño al escucha porque su experiencia es , sin dudas, vasta y virtuosa pero como él mismo dice en esta entrevista: me fascinó el nombre. No sabía que existía ese síndrome cuando me lo mencionaron pero , ¿no comprarías un disco por el sólo hecho de que lleve ese nombre? Y tiene razón.

De las once canciones que lo integran , algunas son instrumentales, climáticas y misteriosas, otras son joyas pop.

Deutsch despliega aquí nuevas habilidades para la composición y el canto que ha adquirido en la plenitud de su carrera.

Versátil, experimenta con distintos géneros: música disco, folklore, tecno, rock, soft pop, electrónica. Este regreso tiene mucho que ver con la capacidad de Deutsch para reinventarse y mantenerse vigente a lo largo de distintas generaciones, estilos y formaciones.

El artista mantiene su esencia en su nuevo LP, a la vez que explora tendencias del momento sin perder las raíces oscuras en la música de los ochenta que lo caracterizan.

Se trata de un trabajo sofisticado y elegante, marcado por el ritmo.

Los teclados y las programaciones del propio Federico Deutsch animan a bailar, las guitarras eléctricas de Garo Arakelián aportan sensualidad, los bajos de Adrián González y las baterías de Diego Bartaburu redoblan la apuesta.

Los coros de Karen Halty, por otra parte, contribuyen con su magia a tres de los tracks fundamentales del disco. Deutsch retoma en “Síndrome del Impostor” el legado de grupos que lo influenciaron y que también generaban paisajes sonoros como Bauhaus, Sisters of Mercy o The Cure.

Además, con Sylvia Meyer se produce el desenlace natural de la simpatía mutua entre estos dos artistas que se destaca por su rara belleza.

La "Moritat" es una obra clásica que ha sido versionada en diferentes idiomas a lo largo de la historia. Se trata de una balada compuesta por Kurt Weill con letra de Bertolt Brecht para su obra teatral "Ópera de los tres centavos" de 1928, que narra la vida y los actos del personaje principal, un criminal del hampa londinense llamado Mackie Messer. Si bien la base de sintetizadores pertenece a Federico Deutsch, la letra y música fueron adaptadas por Meyer.

Y comenzamos.

Pregunta CYC:

Si bien uno ve tu biografía, en realidad has integrado muchos proyectos y diferentes bandas que tienen, quizás, un hilo en común que es lo dark, la oscuridad, pero no en un sentido cliché. Recuerdo cuando integrabas RRRRRR pero también era un poco la época, ¿no?

Federico Deutsch:

Era la época que estaban las bandas como The Cure, Joy Division, toda una generación, ¿no? Sí. Infuyeron un poco. Y después, capaz que la parte dark no está tan presente pero queda un poco de eso al haber escuchado tanto del género.

Pregunta CYC:

Claro, porque de alguna manera también el estilo musical gótico de los 80 y fines de los 70's también incursionó mucho en lo que es teclados y sintetizadores. ¿Por ese lado vino tu mayor interés en los instrumentos que elegís en tus discos?

Federico Deutsch:

Yo creo que existen dos tipos de tecladistas, ¿no? Unos son los que tocan pianos y órganos, ¿no? que sería como el tecladista tradicional.

Y después están los que usan más sintetizadores que es otro sonido. Capaz que es como algo tecno intentando meterse un poco en el rock.

Surgieron bandas como Juntacadáveres , Buenos Muchachos, La Hermana Menor, Los Supersónicos, Los chicos eléctricos. Era más rockera la cosa. En muchos casos, tocábamos con clases de ritmo. No había batería. Había un aparato que lo grabábamos nosotros que hacía de batería. Entonces, no estaba un baterista con su instrumento y a mí me encantaba, incluso estéticamente.Incluso , volviendo a lo que decía de los tecladistas, algunos tienen un viaje más virtuoso, más del firulete, de los solos, ¿no? Y el concepto "sinte" es mucho más sencillo. A mí me encanta eso. Me emociona más que algo súper trabajado.

Pregunta CYC:

Sí, también creo, para los que somos legos en ese sentido, que hay también una intención de generar emociones a través de esos sonidos, más allá de si son sonidos virtuosos o si son sonidos, de repente, más elementales que sólo puede entender un músico profesional pero desde el escucha es importante lo que genera, traslada a tal experiencia o emoción.

Federico Deutsch:

Te digo, yo que trabajo bastante con teatro, de hacer música que apunta a eso, si bien iría en un segundo plano porque el foco es lo actoral pero la música tiene que acompañar las emociones que se están viviendo en la escena. A mí siempre me emociona más lo sencillo que lo recargado.

Pregunta CYC:

Cuando empecé a ver la ficha del disco y las personas que colaboran en Síndrome del Impostor, vi a gente como Garo Arakelian , que uno lo asocia mucho con el rock, y a la vez también está Sylvia Meyer y recuerdo el premio que ustedes obtuvieron por una colaboración teatral y entonces digo, es un proyecto muy ecléctico en cuanto a las personas que participan e integran.

Federico Deutsch:

Sí, sí, yo pensé que con todas las personas que integran el disco iba a formar algo lindo. Iba a sonar bien, más allá de lo estético, también porque son profesionales en lo que hacen. Estuvo bueno este disco porque ,si bien ya nos conocíamos y tenemos muy buena relación, nunca habíamos hecho nada musical juntos. Entonces, fue como todo el grupo, así, nuevo, casi familiar.

Pregunta CYC:

Enriquecedor, supongo. Cada uno tiene su propia impronta, que es bien diferenciada, más allá de que encontraron puntos en común, ¿no?

Federico Deutsch:

Es algo que me deja contento también, que va más allá de lo técnico, ¿no? Hay cierto cariño artístico también, cada uno poniendo de lo suyo. Es un plus que completa. También hubo una parte de proponer y dejar que apareciera lo que apareció.

Por ejemplo, Garo es bastante cercano, es un amigo. Entonces, yo le pedí cosas específicas de guitarra. Además, él me iba mostrando e íbamos definiendo,. Garo salía un poco de su lugar, como lo que tocaría en sus temas. Es Garo tocando para otra persona y a la vez alguien que tiene mucho conocimiento y más allá de lo que hace, se puede adaptar a otras situaciones y súper bien.

Después con Diego Bartaburu también. Yo le mandé unos demos ,que aparte, estaban muy primarios y un día me mandó una grabación casera como para ir viendo y leo había entendido todo al toque. Y después con Karen ,que también ya nos conocíamos, le pedí algunas cosas para los coros y teclados y después ella propuso un montón de cosas más jugadas y sumaron un montón. Por eso te digo, te sorprende, aunque sean músicos amigos que capaz que no están en la misma frecuencia musical, me parece copado tocar con ellos y compartir.

Pregunta CYC:

Va en sintonía también con lo que pasa en los lugares donde se puede tocar, o sea, las salas que están disponibles. A veces, también ellos son bastante eclécticos con las propuestas. Un día tienen a determinado artista con una propuesta folclórica, al otro día otro artista que hace cumbia, y al siguiente otro que hace electrónica.

Federico Deutsch:

Creo que eso ayuda también. Y te digo más, y ha pasado también que antes era raro que un grupo de rock tuviera tecladista y era como más raro que un baterista tocara arriba de una caja de ritmo. Los bateristas estaban peleados con las cajas de ritmo. Y ahora , ya las generaciones más nuevas, nacen con eso mucho más incorporado. No tienen ese conflicto. Lo usan o no lo usan. Pero si lo usan, no se hacen drama, es parte del paisaje. Y eso no quiere decir que yo cree pensando en que es para las próximas generaciones, pero en algún punto, lo que se generó es como un punto de partida para las generaciones que vienen.

Pregunta CYC:

¿Y es no contradice el "síndrome del impostor"?

Federico Deutsch:

Sí y me encantó cuando lo escuché por primera vez, que no sabía a qué se refería. Es como si te dijera que es una patología de estos tiempos. Después me explicaron qué era y me llamó más la atención. Y después decía: "ta, yo si veo un disco con ese nombre, yo me lo voy a comprar". Me lo compro por el nombre. Entonces bueno, tiene un poco de eso y un poco de chiste también aunque creo que El síndrome del impostor no perdona a nadie.

Pregunta CYC:

¿Y ese gusto por siempre llevar todo hacia lo más electrónico?. Industrial ,no en el sentido industrial de hacer cosas masivamente, sino de la música industrial, del sonido, mal llamado así, si se quiere. Este sonido electrónico que es a veces difícil de digerir si no se tiene una entrenamiento de escuchar frecuentemente música electrónica, es como un estilo que requiere cierta labor educativa. ¿Por qué, de todos los estilos musicales - que ya no es nuevo, es tu carrera - ¿por qué te identificás más con ese género?

Federico Deutsch:

Cuando se habla de música electrónica se tiene más la idea de música de pista, ¿no? Y yo sigo más la corriente que se generó en Alemania. Los alemanes tienen cosas mucho más experimentales. O sea, en todos lados, pero ellos tienen toda esa escuela desde hace mil años.

Entonces, es algo que tenés que escuchar muchas veces los temas, los vas descubriendo de a poco, ¿no? En algún punto, en un momento, terminás entendiendo como la estructura, el formato de la canción.

O sea, básicamente me interesa la escuela alemana no tanto lo que tiene que ver con lo típico que se asocia con pista aunque también te digo, hay cosas buenas y cosas que me encantan de la electrónica de pista. Igualmente yo busco lo más experimental como cuando hago música para teatro.

A mí es un rubro que me encanta al igual que hacer música para cine, de ambientar escenas que no necesariamente es hacer canciones.

La curiosidad me llama. Y por el lado de música electrónica, creo que para la gente curiosa es un buen lugar, una buena forma.

Pregunta CYC:

Y en este disco cantás.

Federico Deutsch:

Por un lado fue como, buenísimo, fue como eso de aprender a tocar un instrumento nuevo. De empezar a cantar de forma más profesional, hacerte cargo, de las letras y de la interpretación. Es todo un cambio interno también. No es que soy vocalista, pero ya no es solo algo instrumental.

Entonces ahí me di cuenta que el hacer y cantar vos mismo tus propias canciones, te hace un poco más dueño de tus propios temas. Es un cambio que es lo natural de la vida. Es como si yo te dijera: "sólo hago esto". Es como si la vida no pasara, de alguna manera. Se volvería algo payasesco, una pantomima de lo que fui.

En esta nueva etapa, en este nuevo "Yo", la presentación oficial de "síndrome del impostor" va a ser el 7 de septiembre en el Auditorio Adela Reta del Sodre - Sala Hugo Balzo y justo el 6 es mi cumpleaños así va a ser salida de disco y festejo personal.

Ficha técnica del disco (lo podés escuchar en este link)

“Síndrome del Impostor” fue grabado y mezclado entre abril y octubre de 2024 en Estudio Flores por Mateo Flores (Montevideo/Uruguay).

Voces grabadas en Aceituna Brava por Fernando Ulivi.

Las baterías las tocó Diego Bartaburu y fueron grabadas en el estudio Elefante Blanco por Diego Vardier.

Masterizado por Nicolás Demczylo en Los Aliados Studio.

Producido por Federico Deutsch.

Músicos

Karen Halty: coros y teclados.

Sylvia Meyer: voz

Garo Arakelián: guitarra.

Adrián González: bajo.

Diego Bartaburu: batería.

Federico Deutsch: voz, guitarra, teclados y programaciones.

Fotos: Juan Manuel Barrios.

Arte: Manuel Serra

Publicidad y difusión: Patricia Turnes - Little Butterfly Records.

Impresiones y scan: Darío Invernizzi.