Los Grammy o cómo la industria se "permite" gestos disruptivos y se sigue amando a sí misma

¿No vio esta ceremonia? ¿Cómo que no sabe de qué se trata? Estimades, tomen nota: anoche se cumplió con la edición número 67 de los Premios Grammy; y en la ceremonia, que se realizó en el grandioso Crypto.com Arena de Los Ángeles, California (ya sabe dónde queda), la todopoderosa Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación entregó 94 gramófonos (vio qué lindos son) a lo más cotizado de las artes de las músicas populares. Y la “ilusión” de que las músicas que circulan en este mercado hegemónico son “las músicas” o “todas las músicas” posibles está asegurada una vez más. (Por las dudas, ya lo sabemos: “con los ídolos no hay que meterse”).

Bomberos, incendios y Beyonce

Hay que reconocerlo, en estas ceremonias no pasa “gran cosa” más allá de sus efectos visuales grandilocuentes. En la sociedad del espectáculo los ídolos, se sabe, son inalcansables, pero se escuchan y se ven y se disfrutan a través de tantas pantallas que uno puede sentirlos muy cerquita.

Y allí estuvo Beyonce con su obra más reciente, el impecable Cowboy Carter: una virtuosa reivindicación de la influencia afroamericana al country. Qué voz, qué escena, qué swing: los votos de la Academia, dicen sendos titulares de este lunes, hicieron justicia: el disco de Beyonce fue coronado con el gramófono más codiciado, el de Mejor álbum del año.

A lo largo de su carrera, la artista ha recibido numerosos Grammy, pero éste estaba en el debe, pese a que cuatro veces figuró como nominada. Y anoche se “sacó las ganas”. E incluso su festejo fue doble, ya que también ganó en la categoría de Mejor álbum country. Su palabras no podían ser otras: "Espero que podamos seguir adelante, abriendo puertas".

Los brillos de esta premiación a Beyonce no opacaron el gesto solidario de la Academia. La ciudad, como todos saben, estuvo azotada por tremendos incendios que provocaron cuantiosas pérdidas. Cierto, los titulares (o la mayoría de ellos) siempre estuvieron ocupados con las pérdidas de los famosos y multimillonarios. ¿Será por eso que la Academia dedicó esta ceremonia a recaudar fondos para los damnificados?

Antes de la lista, otros nombres

Aunque la diva de ébano fascinó, conquistó el gran premio, la noche de los Grammy tuvo otros premiados.

Uno de ellos fue el señor Kendrick Lamar, un rapero de fuste, quien ganó en otras dos categorías importantes: Canción del año y Grabación del año, con su tema “Not Like us”.

Otro foco de atención fueron los premios entregados a las creaciones y artistas de habla hispana: otro interesante signo de cómo la industria recorta el mapa de “lo latino”. Preste atención a los nombres.

El boricua Residente ganó en el rubro Mejor álbum de música urbana con "Las letras ya no importan”, los venezolanos Rawayana en Mejor álbum latino de rock o alternativo con "¿Quién trae las cornetas?", y Carín León triunfó en la categoría Mejor álbum de música mexicana por "Boca Chueca, Vol. 1".

Shakira fue otra de las “grandes ganadoras” en esta concesión al mundo hispano: recibió el premio al Mejor álbum latino tropical por su exitoso “Las mujeres ya no lloran”. Y por si fuera poco, luego de 18 años, la cantante y compositora colombiana cantó en la ceremonia y aprovechó la ocasión para dar un mensaje a los migrantes que el señor Trump tiene bajo amenaza: “Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas migrantes en este país. Son amados, son valiosos y siempre voy a luchar por ustedes. Y a todas las mujeres que luchan todos los días para proveer comida a sus familias, ustedes son las verdaderas she-wolf”.

Las políticas trumpistas, que tienen en jaque a los más desposeídos y discriminados, también fueron objeto de críticas en el discurso de la artista Alicia Keys, quien recibió el premio Dr. Dre por el Impacto Global.

"Este no es el momento de silenciar la diversidad de voces”, dijo Keys. “Hemos visto en este escenario a personas talentosas y trabajadoras de diferentes orígenes y con diferentes puntos de vista, y eso cambia las reglas del juego. La DEI no es una amenaza, es un regalo".

En esa misma línea, Lady Gaga decidió alzar su voz por la comunidad trans: “Ustedes no son invisibles, merecen amor y la comunidad queer merece ser alentada. La música es amor”. (¿Nadie se acordó de mencionar la impactante marcha antifascista que se realizó el sábado en Buenos Aires y en otras tantas ciudades, y que fue un duro cuestionamiento a Javier Milei, el amigo incondicional de Trump?).

Pero sigamos, porque esto es arte, no política, ¿no habíamos quedado en eso?

Otros puntos interesantes de la muy extensa gala, como las presentaciones de nuevas estrellas que pelean un lugar en ese firmamento industrial, como Chapell Roan (quien ganó como artista revelación), Charlie XCX y Sabrina Carpenter (a prestarle atención); por el megaescenario también pasaron artistas como Benson Boone, el inagotable Stevie Wonder, Teddy Swims, Raye, y, como corresponde, el gran Quincy Jones tuvo su homenaje con las actuaciones de Stevie Wonder, John Legend, Janelle Monáe, Chris Martin de Coldplay, Herbie Hancock, Jacob Collier, Cynthia Erivo, Brad Paisley, Brittany Howard, Lainey Wilson, St. Vincent y Sheryl Crow.

Dicho todo esto, que el fandom siga tranquilo: Trump está encaramado en la Casa Blanca, y "dando palos" hacia todos lados, este negocio de hacer canciones seguirá contando los billetes, y nosotros seguiremos regalando likes y clics a diestra y siniestra.

Ahora sí: la lista de los principales ganadores

Mejor álbum del año: Cowboy Carter - Beyoncé

Mejor grabación del año: Not like us - Kendrick Lamar

Mejor canción del año: Not like us - Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop: Short n' Sweet - Sabrina Carpenter

Mejor interpretación pop en solitario: Espresso - Sabrina Carpenter

Mejor artista revelación: Chapell Roan

Mejor actuación de dúo/grupo pop: Die With A Smile - Lady Gaga y Bruno Mars

Mejor álbum de música urbana: "LAS LETRAS YA NO IMPORTAN" - Residente

Mejor canción R&B: Saturn - SZA

Mejor grabación pop dance: Von dutch - Charlie XCX

Mejor álbum country: Cowboy Carter - Beyoncé

Mejor álbum rap: Alligator Bites Never Heal - Doechii

Mejor canción rap: Not Like Us - Kendrick Lamar

Mejor actuación rap: Not Like Us - Kendrick Lamar

Mejor álbum rock: Hackney Diamonds - The Rolling Stones

Mejor actuación rock: Now And Then - The Beatles

Mejor canción rock: Broken Man - St Vincent

Mejor grabación dance/electrónica: Neverender - Justice y Tame Impala

Mejor álbum dance/electronica: Brat - Charlie XCX

Mejor álbum latino tropical: "Las mujeres ya no lloran" - Shakira

Mejor álbum de música mexicana (incluido tejano): "Boca Chueca, Vol. 1" - Carín León

Mejor álbum pop tradicional vocal: Visions - Norah Jones

Mejor álbum de música americana: Trail of flowers - Sierra Ferrell

Mejor actuación metal: Mea Culpa (Ah! Ça ira!) - Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne