Lucía Romero. Una vela en la oscuridad

Ha estudiado con diversos profesores canto, piano, trompeta y flauta traversa.

Cursó varios años en la Escuela Universitaria de Música en la licenciatura en composición e investigado de manera autodidacta la composición y la práctica de instrumentos.

En el año 2020 ganó el tercer premio en la categoría Rock Pop y Tendencias de los Premios Nacionales de Música, otorgados por el MEC.

En el 2021 es parte del jurado de dichos premios y lanza su primer material discográfico como solista titulado DOBLAJE.

Ahora, ante el próximo lanzamiento de su segundo disco, hablamos de su visión de la música, el arte, la apuesta a lo auténtico, lo que también podría resumirse en la definición de la vida o si citamos a Viktor Frankl a El hombre (o mujer) en busca de sentido

Su nuevo disco se llama Magia Pagana y para hablar de esta nueva apuesta, nos reunimos.

Pregunta CYC: La primera aproximación a tu obra me había llegado a través de colaboraciones con Camila Ferrari o con Franny Glass y leyendo sobre tu camino como artista me llamó la atención la aclaración "no viene de familia de músicos, pero siempre estuvo muy vinculada con la música" como si se esperara que el artista tuviera que nacer o provenir, necesariamente, de genes de otros artistas y no poder ser un artista por sí mismo.

Lucía Romero: Claro, la aclaración que se suele leer es porque ,si bien no vengo de una familia de músicos profesionales, sí la música fue introducida por mi familia. El primer contacto que tuve con la música fue en reuniones familiares que mi madre tocara la guitarra y cantáramos todos y era algo que hacíamos comúnmente porque si bien no vengo de una familia de músicos, sí vengo de una familia que practicaba la música. Que de niña viera a mi madre tocar la guitarra, por ejemplo, creo que es algo que no es tan habitual.

Por otro lado, mi padre trabajó en diversos trabajos toda la vida, pero es una persona que disfruta de cantar y lo hace regularmente.

Pregunta CYC: Por otro lado, veo que en tu carrera además sos bailarina y entiendo que también coreógrafa. Hay varios intereses de expresión artística que no solamente pasan, por lo menos desde una manera muy estricta, con lo que tiene que ver con tocar instrumentos, sino que es desde todo el espectro de la expresión artística, ¿no? Desde lo físico, desde la producción, desde la canción. Tu interés parece ser más integral.

Lucía Romero: Sí, totalmente. Sí, es más integral. La danza contemporánea aparece en mi vida más de grande, cuando me alejé un poco de los estudios académicos de música, por cuestiones personales, tuve algunas malas experiencias y fue siento que la danza me salvó en ese momento a canalizar el arte desde otro lugar. Me acerqué al Taller Casa Rodante, que es un lugar muy lindo y que se dedica hace muchos años a la danza, y ahí apareció como otra visión de lo que es componer.

Hasta ese momento mi vínculo era más que nada con la música per se. Componía canciones, componía música y ya pero ahí se abrió otra puerta sensorial de lo que es la composición, de cómo percibir componer una pieza.

Compusimos una obra junto a Lucía Valeta, que ella la dirigió, que se llamó Un Pulso. Participé en la composición de varias músicas de la danza. Fue un descubrimiento para mi vida y fue nutriendo el cómo percibo la expresión artística hoy.

Pregunta CYC: A nivel sonoro se nota la búsqueda de diversos orígenes musicales pero ,por otro lado, hay también sonidos de sintetizador, la búsqueda de la construcción de un ambiente, de generar como un espacio donde el sonido conecta con diferentes emociones.

Lucía Romero: Creo que va en la sensibilidad de cada persona. Si bien me encanta escribir letras y componer desde ese lugar y me sale naturalmente, en realidad veo la música como construir una escultura invisible.

Ahí es cuando empiezo a producir y a entablar relaciones con lo sonoro.

Me baso muchísimo en las sensaciones, y a veces las sensaciones no están siempre defendidas o representadas por palabras.

En cuanto a la exploración de los sonidos fue porque al tocar el piano y el teclado aparecieron los sintetizadores en mi vida y se abrió un mundo de posibilidades distinto allí.

Me encanta explorar desde ese lugar, lo sensitivo de la música, más allá de lo explícito de las palabras. Hay otra manera de percibir.

Pregunta CYC: Estaba escuchando tus dos discos y tanto en el primero (disco Doblaje) con "Sin miedo /Transforma" como en el nuevo (Magia Pagana) con "Funeral" me llamaba mucho la atención la oscuridad introductoria, que no sé si es adrede o simplemente es por un tema de gusto musical tuyo o se quería transmitir por ese lado y veo que algunas canciones son con más guitarras, más sonido urbano, pero otras tienen esa perspectiva de ir, de repente, a lugares quizás no tan placenteros desde lo obvio.

Lucía Romero: Sí, no es un objetivo en sí, es más bien la vida. No persigo agradar como parece ser el camino que en este mundo en el que vivimos estamos haciendo música. Siento que es un esfuerzo tan grande para un artista uruguayo hacer un disco, componer, producir, pagarlo, todo, que siempre voy persiguiendo mi verdadera esencia y después confío en que ,como no soy un ente alejado, alguien va a resonar con eso, o va a sentirse identificado.

Pero sí, hay veces que incomodo de alguna manera. No es todo "agradable" y no solamente estoy hablando de circunstancias comunes. Muchas veces hablo de la oscuridad del propio ser, de transformarse, de verse la cara , sentirse. Esos experiencias que tenemos que atravesar las personas si nos queremos transformar, si queremos crecer de alguna manera.

Mi música está muy atravesada por eso y como la música es simplemente una expresión de este camino que elegí, sale naturalmente. Esos desafíos empezaron más en este segundo disco.

El primer disco fue completamente, "bueno, esto es lo que soy", lo que tengo para decir, mi manera de percibir, mi manera de componer. Esa fue la búsqueda y sí, sin dudas aparecen lugares oscuros, lugares reflexivos.

Hay una belleza en eso también, cuando uno se encuentra sintiendo o reconociendo ciertos dolores, cosas que pesan. Es muy dual. Yo puedo sentirme triste, pero puedo sentirme también bien por estar viendo esa tristeza y que eso sea una inspiración. Ahora, si me quedo 10 años sintiéndome triste, bueno, ya es otra cosa. Pero como que siento que el poder verse como un ser vulnerable el poder verse como una persona que no se cree, ni una iluminada. Eso tiene una cierta belleza.

Pregunta CYC: Justamente en ese sentido, va contra, de alguna manera con la comunicación hegemónica. Es entrar en un camino "desagradable" y sacar belleza de ahí, como expresás, pero el camino más difundido es el de la persona que siempre tiene que estar "para arriba", o tiene que tener determinados sentimientos o palabras básicas, no dejan lugar a la metáfora lo que me lleva a preguntarte si como docente de canto, ¿con qué contexto te encontrás con tus alumnos?

Lucía Romero: La voz es uno de los vínculos más profundos que tengo en mi vida, es el instrumento en sí. Yo siento que cantar es un misterio. Es una búsqueda muy profunda de autoconocimiento. Siento que la voz no se busca, se va encontrando. Y si alguien ya de por sí viene queriendo cantar como otra persona, yo voy a ser bastante peleadora en ese sentido y aconsejarle que busque su propia voz, no la de otro. Seguramente ahí voy a decirle que quizás tendría que ir con otra persona porque no es conmigo. No tengo las herramientas para eso. Quizás otra persona sí y es igual de válido.

Yo le propongo que busque la originalidad. El ir conociéndose, ir descubriéndose, me parece que la voz es una herramienta que nos acompaña desde siempre. La voz viene desde antes de que la llamemos canto.

Nos acompaña desde que somos seres humanos y ahí es donde habría que seguir buscando, en esa autenticidad de la expresión. Y es realmente un vínculo muy profundo que se genera cuando vas en ese camino.

Pregunta CYC: ¿La importancia de la identidad?

Lucía Romero: De a poco me voy dando cuenta que en este segundo disco tuve que tomar otras decisiones (en Doblaje Lucía aparece con la cara cubierta de flores, por lo que no se ve su rostro) es como tomar ese lugar de solista. Antes era impensable para mí, me daba mucha vergüenza sacarme fotos, vergüenza de hasta cuidar ese tipo de cosas. Era como igual que la música, "yo hago música y no me pidan más nada" pero ahora comunico de un lugar integral.

Pregunta CYC: Con respecto a la estética de este nuevo disco, me parece como que el camino de esa cara difuminada en una oscuridad como en un color rosa que podría ser tanto un atardecer o un amanecer, que habla de esas dos lecturas, porque a nivel físico de la vida, tanto el amanecer como el atardecer tienen el mismo color, sin embargo una cosa sería el ocaso y otra cosa es el despertar y entonces es interesante ver si este disco apunta hacia esos dos lados o tiene un foco.

Lucía Romero: Apunta a las dos cosas. De hecho, los videos que estamos filmando (que van a salir un mes después del lanzamiento) trabajamos un poco eso. Desde el amanecer. hasta el atardecer.

Siento que este disco se llama Magia Pagana y trae como una carga ya de por sí en el nombre. Y para mí es como la necesidad lógica de que para renacer hay que morir. Y eso en cada detalle. Como todo lo bello y todas las cosas, lo luminoso está sostenido por una gran oscuridad y toda la oscuridad está sostenida por una gran luz. Eso lo reflexiono mucho y soy muy consciente de ello. Y este disco para mí es eso.

Empieza con uno de los sencillos, que es Funeral, porque me parecía que para renacer ,o para entender lo que es para mí el contacto con algo más profundo, con la transformación, hay que empezar por morir.

Después va a surgir todo lo que tenga que vivir, pero si no, no se puede.

Por eso es el comienzo. Y termina el disco.

Si bien termina con una canción muy íntima que se llama Ritual, antes hay una canción que se llama Manantial, que es como súper esperanzadora y termina diciendo que seguiré limpiando el agua de mi canto.

La muerte es como una gran maestra pero no necesariamente la muerte literal. Siento que las cosas más profundas que he aprendido es cuando algo se terminó.

Me gusta y me parece necesario reflexionar entonces a veces me voy por las ramas pero siento que mi música tiene algo muy honesto. Es un vínculo muy íntimo, es mi gran maestra en la vida.

La vivo desde que tengo uso de razón. Y entonces me la tomo con esa responsabilidad.

No es que yo hago música porque quiero ser famosa, ni hago música porque quiero llenarme de gloria, sino que busco que siempre conecte con el corazón de las personas, que pueda seguir haciendo esto que tanto amo y nada más, es la única pretensión.

La vida me ha sorprendido muchísimo en relación a ciertos reconocimientos de colegas también. Me llegan mensajes halagando lo que estoy haciendo y ese reconocimiento es muy valioso para mi.

Por ejemplo, cuando fui premiada o cuando fui jurado, me llamaron y fue como, pero ¿por qué? Le pregunté. Y me acuerdo que la muchacha que me habló, me dijo, bueno, porque creemos que tenés las condiciones para hacerlo. No me lo esperaba y soy realmente feliz cuando estoy haciendo música. Todo tiene sentido cuando estoy haciendo música y eso que en algún momento de mi camino me ha pasado querer zafarle y decir, no, porque yo no sé. Pero no puedo esquivarla. Cuando algo es para vos, es para vos.

Me ha pasado eso con la música. De hecho, he tocado con personas increíbles y no fue desde un lugar buscado. Por ejemplo, a Franny Glass lo conocí haciendo música. No era que yo fuera a verlo e invitarlo a tocar conmigo. Nunca me pasó eso. Sí fui a lugares de estudio a formarme, a estudiar, porque es algo que me encanta y lo voy a seguir haciendo. Pero todo fue como muy de manera natural. Justo yo iba a dar clases de danza con su pareja y un día me llegó un mail y después comencé a colaborar.

Otro tema es que disfruto de tocar en vivo porque nunca va a ser la misma versión, porque así yo cantara, por ejemplo, en dos días distintos, son dos conciertos distintos así cantara las mismas canciones.

Es algo colectivo realmente. Porque es ese tiempo y ese espacio que estamos compartiendo quienes estamos ahí. Eso me parece, de verdad , fascinante.

Pregunta CYC: Sobre tocar en vivo, si alguien aún no te ha ido a ver, esto de contar con una propuesta intimista, de mostrarse fiel a uno mismo uno, de mostrar lo que uno tiene para expresar más allá de lo que el otro piense, ¿En qué oportunidades - además de escuchar los discos - dónde te pueden ir a ver?

Lucía Romero: Ahora tocamos el sábado que viene, el 5 de abril a las 17 horas en Garage Gourmet tenemos el próximo toque.

Estuvimos tocando en El Cabo en Mucho Bueno hace un par de semanas y estuvo divino. Ahí nos pasó algo re loco en relación a esto que decís de lo que puede generar la música también. Si bien es un lugar al que la gente va a comer, también sabe que hay música en vivo. Conviven esas dos cosas. Y en un momento, estábamos tocando y había un silencio, ¿viste? aparte en el Polonio se siente mucho más.

Entonces, miramos y todo el mundo estaba súper concentrado escuchando, como que fue muy lindo también eso, vivenciarlo.

Este año pensamos tocar ,más o menos, una vez por mes .

Estamos en un formato trío y se puedan enterar por mis redes sociales. Ahí publico toda la agenda.

Pero en principio, el sábado que viene tocamos en Garage Gourmet a las 17 horas. ¡Ya!

Las canciones que integran Magia Pagana son:

Funeral

Manantial

Sin poder pensar

Cintura

Una madre

Brindar

Vacío

Al mar de la luna llena

Ritual

Los músicos que acompañan a Lucía son:

Cecilia "Checha" Rodríguez

Esteban Pesce

Arte: Leandro Mangado

Prensa: Patricia Turnes

Sello: Little Butterfly Records